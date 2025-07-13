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Akülü arabayla oyun faciaya döndü: 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

Akülü arabayla oyun faciaya döndü: 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

14:5313/07/2025, Pazar
AA
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4 yaşındaki çocuk akülü arabasıyla havuza düştü
4 yaşındaki çocuk akülü arabasıyla havuza düştü

Samsun'da site havuzunun etrafında akülü oyuncak arabasıyla gezerken havuza düşen 4 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi, Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede oyuncak akülü arabasıyla gezen 4 yaşındaki Ö.A.I. havuza düştü.



Durumu fark eden baba A.I. çocuğunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Olay yerine polis ve olay yeri ekipleri sevk edildi.


4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.



#Samsun
#akülü araba
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