Akülü arabayla oyun faciaya döndü: 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

4 yaşındaki çocuk akülü arabasıyla havuza düştü
Samsun'da site havuzunun etrafında akülü oyuncak arabasıyla gezerken havuza düşen 4 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi, Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede oyuncak akülü arabasıyla gezen 4 yaşındaki Ö.A.I. havuza düştü.
Durumu fark eden baba A.I. çocuğunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Olay yerine polis ve olay yeri ekipleri sevk edildi.
4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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