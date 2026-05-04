Alacağını isteyen adam darp edilip bıçaklandı

00:464/05/2026, Pazartesi
IHA
Dört kişinin saldırısına uğrayan vatandaş sırtından iki bıçak darbesi aldı.
Bursa’da yaptığı işin ücretini isteyen 52 yaşındaki adam, tartışmanın ardından saldırıya uğradı. Gece saatlerinde evinin önüne çağrılan şahıs, 4 kişi tarafından darp edilip bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yaptığı işin parasını isteyen adam, darp edilip bıçakla yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan Hüseyin A.(52)’nın evinin önünde meydana geldi. Hüseyin A., yaptığı bahçe işlerini yaptığı Yılmaz C.’dan iş ücretini istedi. Yaşanan tartışma sonucu Hüseyin A. evine gitti. Saatler sonra Yılmaz C.’nin yakınları olduğu iddia edilen 4 şahıs, Hüseyin A.’nın evinin önüne gelip şahsı dışarıya çağırdılar. Dışarıya çıkan Hüseyin A., 4 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darp edilip sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



