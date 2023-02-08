Albayrak Grubu seferberlik ruhuyla deprem yardımına koşuyor

LOJİSTİK İÇİN 25 TIR YOLLARDA

“Seferberlik Ruhuyla Yaraları Sarma Zamanı” temasıyla yola çıkan Albayrak Grubu, çalışanlarının da desteğiyle 6 tır gıda, 500 ton şeker, 3 tır hijyen, 7 tır giyinme ve ısınma malzemesiyle çeşitli iş makinalarını sevk etti.

Albayrak Grubu’na ait Nakil Lojistik şirketinin 25 tırı aralıksız destek vermeye devam ediyor.

1939 Erzincan Depremi’nde yaraları sarmak için sahaya koşan ve 99 Gölcük Depremi’nde de çadırkentlerle destek olan Albayrak Grubu, ‘Asrın Felâketi’ olarak nitelenen 6 Şubat Depremi için de Balıkesir’de Varaka şirketi ve İstanbul Merkez ofisleri başta olmak üzere tüm birimleriyle sahada.

Nakil Lojistik tırları, gıda ve erzak malzemelerinin yanı sıra soğuk hava şartları göz önünde bulundurularak polar hırka, bere, bot ve koruyucu içlik gibi giyim ve ısınma malzemeleriyle hijyen ürünlerini bölgeye taşıyor.

İŞ MAKİNALARI, ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ VE ENKAZ ÇALIŞMALARI İÇİN BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Albayrak Grubu, iş makinalarını görevlileriyle birlikte bölgeye gönderdi. 50’nin üzerinde iş makinası ve ekipman, eskavatör, loder, vinç, kamyon, ranger, kriko ve jeneratör; arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek için operatörleriyle birlikte deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Albayrak Grubu, “Bu zor günde milletimizin yanında olmak, bir nebze de olsa yaraları sarmak için harekete geçme vakti!” mesajıyla hem kendi çalışanlarını hem de tüm şirketleri yardım ve destek çağrısına davet ediyor.

KIZILAY İÇİN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI!

Albayrak Grubu, çalışanlarının katılımıyla yıl boyunca yaptığı kan bağışı kampanyalarının da deneyimiyle, deprem bölgesi için kritik önem taşıyan kan ihtiyacına yönelik Kızılay Kan Bağış Noktalarına gitmeleri yönünde çalışanlarına çağrıda bulundu.

AFAD, Kızılay ve ilgili bakanlıklarla organize edilen yardımlar devam edecek.











