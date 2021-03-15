Gündem Alevlerin arasında can pazarı
İSTANBUL

Alevlerin arasında can pazarı

Sultangazi'de 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Daire alevlere teslim olurken, binada mahsur kalan 5 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Ev sahipleri yangını gözyaşları içinde izledi.
Ev sahipleri yangını gözyaşları içinde izledi.

İstanbul Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi, 2178. Sokakta bulunan 5 katlı binanın 3. katında dairede saat 09.15 sıralarında yangın çıktı.

Çocuk odasında başlayan yangın büyüyerek tüm daireyi sardı. Alevleri gören bina ve mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumanlar üst katlara da dolunca bazı bina sakinleri binadan çıkamadı. Binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

İtfaiye ekipleri yangının başladığı daireden iki kişi, üst kattan ise biri çocuk 3 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 5 kişi sağlık ekiplerine teslim edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu sırada yangının çıktığı daireye giren ev sahibi altınlarını ve cep telefonlarını kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dairede hasar oluştu.

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