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Gündem Alevlerin arasında mahsur kalan adam yanmamak için kendini ıslatırken kurtarıldı
BURSA

Alevlerin arasında mahsur kalan adam yanmamak için kendini ıslatırken kurtarıldı

Bursa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, mahsur kalan çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evde mahsur kalanlardan biri olan Ersin P’ye, yanmamak için duşa girip kendisini ıslatırken ulaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Mahsur kalan Ersin P. ve Göknur O, kurtarıldı.
Mahsur kalan Ersin P. ve Göknur O, kurtarıldı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin P. ile sevgilisi Göknur O’nun yaşadığı apartman dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının evin tamamını sarmasıyla uykularından uyanan Ersin P. ve sevgili Göknur O., alevlerin yükseldiği evde mahsur kaldı. Apartman dairesinde dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle evde mahsur kalan Göknur P., baygın halde ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen Göknur O., sinir krizi geçirdi. Sevgilisi Ersin P.’nin içeride mahsur kaldığını söyledi.


İtfaiye ekipleri Ersin P’yi evin banyosunda kendisini yanmamak için ıslatırken buldu. Evden çıkarılan Ersin P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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