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POLİTİKA

Algı muhalefeti muhalefetin de önüne geçti: Tuzla okul arazileri konusunda #doğrusubudur

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “AKP’li Tuzla Belediyesi milyon TL'lik vergi borcu için okul alanları sattı” başlıklı haberlere, Twitter üzerinden #doğrusubudur diyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Algı muhalefeti muhalefetin de önüne geçti: Tuzla okul arazileri konusunda #doğrusubudur
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı açıklama yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kararın Tuzla Belediyesi meclisinde oy birliği ile alındığını ifade ederek, “Belediyemiz bazı arazilerini hazineye devretti. Hem olması gereken oldu hem borcumuzu ödedik. Çünkü bu araziler ya hazinenindir ya da ilgili kuruma tahsis edilir. Kararı oy birliğiyle alan; AK Parti, MHP, CHP, İyi Partili meclis üyelerimize teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Hazineye devri gerçekleştirilen araziler hali hazırda üzerinde okul bulunan araziler. Tuzla Belediyesi’nin bu arazileri başka bir amaçla kullanması ya da satması mümkün değil.

Okul arazilerinin mülkiyeti çoğunlukla maliyede bulunuyor, belediyede bulunursa kullanım için Milli Eğitime tahsis ediliyor.

Mevcut okullar, hazine mülkiyetine geçen arazilerde aynen hizmet vermeye devam edecek.

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