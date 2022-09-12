Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Cumhuriyet'e cevap: Doğrusu budur

Konuyla ilgili açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kararın Tuzla Belediyesi meclisinde oy birliği ile alındığını ifade ederek, “Belediyemiz bazı arazilerini hazineye devretti. Hem olması gereken oldu hem borcumuzu ödedik. Çünkü bu araziler ya hazinenindir ya da ilgili kuruma tahsis edilir. Kararı oy birliğiyle alan; AK Parti, MHP, CHP, İyi Partili meclis üyelerimize teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Belediyemiz bazı arazilerini hazineye devretti.

Hem olması gereken oldu, hem borcumuzu ödedik.

Çünkü bu araziler ya hazinenindir ya da ilgili kuruma tahsis edilir.

Kararı oy birliğiyle alan; AK Parti, MHP, CHP, İyi Partili meclis üyelerimize teşekkürler.#Tuzla#GerçekBudur https://t.co/1PIy260Ro8 REKLAM September 11, 2022

Hazineye devri gerçekleştirilen araziler hali hazırda üzerinde okul bulunan araziler. Tuzla Belediyesi’nin bu arazileri başka bir amaçla kullanması ya da satması mümkün değil.

Okul arazilerinin mülkiyeti çoğunlukla maliyede bulunuyor, belediyede bulunursa kullanım için Milli Eğitime tahsis ediliyor.

Mevcut okullar, hazine mülkiyetine geçen arazilerde aynen hizmet vermeye devam edecek.

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