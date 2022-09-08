Gündem Altılı masaya bir tepki de Şirin Payzından Boş konuşuyorsunuz
POLİTİKA

Altılı masaya bir tepki de Şirin Payzın'dan: Boş konuşuyorsunuz

Aylardır defalarca toplantı yapmalarına rağmen ortak bir cumhurbaşkanı adayı ve bir yol haritası çıkaramayan altı partinin, giderek birbirlerini hedef alan söylemleri de ayyuka çıktı. Yaşanan gelişmeler sonrası muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın, bu duruma sert tepki gösterdi. Payzın, kamera önüne birlikte çıkmaktan çekinen liderlerin, kendilerine fırsat verildiği zaman da boş konuştuklarını belirterek, "Bırak saçma toplantıları ve saçma konuşmaları sen bir şeyi somut koy, bana güven ver, sen bunları geldiğinde çözecek misin?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Altılı masaya bir tepki de Şirin Payzından: Boş konuşuyorsunuz
Şirin Payzın

Seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, HDP masada olacak mı?" tartışmalarının yanı sıra liderler arasındaki kavgalar, ittifak kurulur kurulmaz krize yol açtı. Yaşanan gelişmeler sonrası muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın, bu duruma sert tepki gösterdi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ile 6'lı masa ve HDP arasındaki kavgaları değerlendiren Payzın, muhalefetin ülkedeki sorunlar için bir çözüm üretmediğinden yakındı.

  • Muhalefetin saçma sapan konularla ülke gündemini meşgul etmemesini dile getiren Payzın, liderlere seslenerek şu ifadeleri kullandı;

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"Bunlar emin olun sokaktaki insana bir şey söylemiyor"

"Mesela 6'lı masanın temsilcileri de böyle üst cümleler kuruyorlar. 'Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde, hepimizin demokrasi konusunda..' Bunlar emin olun sokaktaki insana hiçbir şey söylemiyor.

"Bırakın saçma sapan konuları"

Şunu bekliyorlar; arkadaş 6'lı masa mısın.. Bırak saçma toplantıları ve saçma konuşmaları sen bir şeyi somut koy, bana güven ver, sen bunları geldiğinde çözecek misin? Bunlara bakıyor.

"Somut hiçbir şey çıkaramıyorlar"

Millet şunu anlayamıyor.. Ya bunlar 6'lı masa konuşuyorlar. Somut hiçbir şey çıkmıyor. Mesele bu. 6'lı masa insanların kafasında ne olup bittiğini netleştirememiş durumda."

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