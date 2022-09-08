Kılıçdaroğlu isim vermeden Fatih Altaylı'ya ateş püskürdü: Biz daha ölmedik

Altılı masa cephesinde adaylık krizi tırmanarak büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aday olacağım' baskısı kendi kesiminin büyük çoğunluğu tarafından destek görmüyor hatta tepkiyle karşılanıyor.

Son olarak Fatih Altaylı bugün yazdığı köşe yazısında, "Kemal Bey, CHP içindeki bir grubun adayı olabilir. Peki halk ister mi!" ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmayacağını belirtti.

'CHP KİTLESİ BİLE KILIÇDAROĞLU'NU TAM SİNDİREMEMİŞKEN...'

Altaylı, "Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Türkiye'nin içine sindiremezsiniz. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder" ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Altaylı'nın yazısı muhalif kesimde büyük ses getirdi. Öyleki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tepkisiz kalamadı. Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda Fatih Altaylı'nın ismini kullanmadan adeta ateş püskürdü.

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'ONLARI GAYET İYİ BİLİYORUZ

Kılıçdaroğlu, köşelerden kendisine ders verilmeye kalkışıldığını belirterek, "Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

'MUHALİF YAZAR OLDULAR'

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

"Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.

'KÖŞELERİNDE DERS VERMEYE KALKIYORLAR'

Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.

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'ATEŞ OLSALAR CÜRMÜ KADAR YER YAKARLAR'

Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline."

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DAHA ÖNCE DE SONER YALÇIN'I HEDEF ALMIŞTI

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışının zirveye çıktığı dönemde bomba bir çıkış yapmış ve İmamoğlu'na yakın muhalif gazeteci Soner Yalçın'a tepki göstermişti.

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FOTOĞRAF 17 2023 seçimlerine 9 ay gibi az bir süre kalırken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor. Areda Survey'in 23-27 Ağustos 2022'de 26 ilde toplam 2000 kişiyle yaptığı ankette \"Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz\" sorusu soruldu. Türkiye genelinde AK Parti yüzde 36,6 ile açık ara önde. AK Parti 36,6 ile birinci parti olurken CHP'nin uzun yıllardır aldığı yüzde 24'lük payı muhafaza ettiği görülüyor. Pek çok anket firması tarafından yüzde 20'lere kadar çıkartılan İYİ Parti'nin yüzde 11,0 seviyesinde kaldığı görüldü. MHP de 10,4 ile İYİ Parti'den sonra 5. sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi'nin ise MHP'den sonra yüzde 1,6 ile 6. sırada yer aldı. 2018 genel seçimlerine göre HDP'de radikal bir düşüş veya yükseliş gözükmüyor. Cevaplar grafiğe bu şekilde yansıdı. Küçük ve yeni kurulan partiler içinde oyu yüzde 1’in üzerine çıkan üç parti Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi ile Zafer Partisi oldu. Diğer partilerin oy oranı yüzde 1’in altında kaldı. Bu tabloya göre son bir yıl içinde oyunu en fazla arttıran partinin Zafer Partisi ile Yeniden Refah Partisi olduğu görülüyor. AREDA \"Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz\" diyerek seçmene açık uçlu soru da yöneltti. Cumhurbaşkanı Recep <br>Tayyip Erdoğan yüzde 47,9 oy alarak açık ara ön plana çıkan isim oldu. Mansur Yavaş’ın oy oranı yüzde 22,2 düzeyinde gözüküyor. Onu takip eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu ise yüzde 15,2 Geçen yıl yapılan araştırmalarda Yavaş’tan sonra <br>ikinci isim olarak zikredilen Ekrem İmamoğlu bugün kamuoyu nezdinde neredeyse denklemden çıkmış <br>gözüküyor. Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları Areda Survey 2023 seçimi için vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Areda yaptığı son ankette, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna da yanıt aradı. Erdoğan'ın tek başına alacağı oyun yüzde 47,9 düzeyinde olduğu görüldü. Areda, "Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna da yanıt aradı. Katılımcıların yüzde 36,6'sı AK Parti derken CHP yüzde 24,4'le ikinci parti olduğu görüldü. İYİ Parti'nin oylarında düşüş olduğu gözlemlendi. İşte Areda Survey'in yaptığı son seçim anketi ve dikkat çeken sonuçlar...

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