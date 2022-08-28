Gündem Barış Yarkadaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını istemiyor
POLİTİKA

Barış Yarkadaş: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediğini söyledi. Yarkadaş, "Bunları bilgiye dayalı söylüyorum, yorum yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Yarkadaş: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını istemiyor
​Barış Yarkadaş

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Akşener kimi aday olarak istiyor" konusu üzerine söz alan Yarkadaş, "Meral Hanım istemiyor Kemal Bey'in aday olmasını. Bunları bilgiye dayalı söylüyorum, yorum yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

​Barış Yarkadaş: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor
OYNAT 01:12
​Barış Yarkadaş: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor
CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediğini söyledi. Yarkadaş, 'Bunları bilgiye dayalı söylüyorum, yorum yapmıyorum.' ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, "‘2018’deki seçimde ortada olan seçmen İYİ Parti’ye oy verecekken CHP’ye oy verdi. İzmir, İstanbul, Ankara’da daha az milletvekili çıkardık’ diyorlar. Aynı kaygıyı 2023 seçimleri için de yaşıyorlar." diye konuştu.

"AKLINDA İMAMOĞLU DA YAVAŞ DA YOKTU

"Hiçbir zaman Meral Hanım'ın kafasında Ekrem İmamoğlu da yoktu Mansur Yavaş da yoktu." diyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmamoğlu'nu adaymış gibi gösterip siyasi ilişkilerini yönettiler. Şimdi Ekrem Bey ile biraz makas açılınca Mansur Yavaş'ı aday yapacakmış gibi gösteriyorlar."

Kılıçdaroğlu: HDP ile görüşüyoruz çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu: HDP ile görüşüyoruz çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var
İstanbulda tarihi operasyon

İstanbul'da tarihi operasyon

​Bakan Muş 'Ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu.
Gizli birim üyeleri itiraf etti

Gizli birim üyeleri itiraf etti

​BAE ABD'yi CUA ile gözetliyor.
Barış Yarkadaş: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını istemiyor

​Trabzonspor, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı.

​Akaryakıta bir indirim daha geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.