Gündem Fatih Altaylı adaylık iddiası dilden dile dolaşan Kılıçdaroğluna sert çıktı
POLİTİKA

Fatih Altaylı adaylık iddiası dilden dile dolaşan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı

Toplantı üzerine toplantı yapan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin soru henüz cevabını bulamazken son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme geldi. 6'lı masa cephesinden bu konuda net bir açıklama gelmezken adaylığı dilden dile dolaşan CHP liderine gazeteci Fatih Altaylı'dan çok sert bir tepki geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Altaylı adaylık iddiası dilden dile dolaşan Kılıçdaroğluna sert çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu-Fatih Altaylı

Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı konusunda topluma bir isim sunamayan Millet İttifakı'nda 'adaylık' bilmecesi sürerken, son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi sıklıkla dillendirilmeye başlandı.

Altaylı: CHP seçmeni parti binasını yerle bir eder

6'lı masadan bu konuda net bir açıklama gelmezken gazeteci Fatih Altaylı, adaylığa göz kırpan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir uyarıda bulundu.

Habertürk gazetesindeki yazısında adaylık için ismi geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP kitlesinin bile sindiremediğini ifade eden Altaylı, seçimin kaybedilmesi durumunda ise CHP seçmeninin parti binasını yerle bir edeceğini söyledi.

  • Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı;
  • "Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin içine sindiremezsiniz. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder. Altında sadece siz kalmazsınız"

Yavaş'tan adaylığının üstünü çizen Kılıçdaroğlu'na karşı hamle: Kendi konuşması bitince yayını kestirdi
GÜNDEM
Yavaş'tan adaylığının üstünü çizen Kılıçdaroğlu'na karşı hamle: Kendi konuşması bitince yayını kestirdi

Hulki Cevizoğlu: Meral Akşener 'altılı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben tek başına aday gösteririm' demiş
GÜNDEM
Hulki Cevizoğlu: Meral Akşener 'altılı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben tek başına aday gösteririm' demiş

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Ben hazırım
OYNAT 00:34
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Ben hazırım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında 6'lı masada kendi ismi üzerinde anlaşılırsa aday olmaya hazır olduğunu belirtti.


Altılı masayı üzecek anket

Altılı masayı üzecek anket

​Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

Bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Avrupada tahminler küçülüyor kriz büyüyor: Almanya 2023te resesyon ve rekor enflasyonla karşı karşıya

'Bosna Hersek artık bedel ödemesin diye temenni ediyorum'

​CHP seçmeni parti binasini yerle bir eder

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sıkıntılı maddeler neler?

Mersin'deki orman yangının ikinci gününde sevindiren haber.

​Borsa gibi yükseltiyorlar

Feci kaza sonrası ​Tem Otoyolu trafiğe kapandı.

Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı
Gündem

Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine kadar yayılan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, karayolunun ulaşıma açıldığını ve alevlerin Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmediğini söyledi. Yangına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.
Büyükçekmece'de TIR devrildi: Trafiğe kapatılan Tem Otoyolu yeniden açıldı
Gündem

Büyükçekmece'de TIR devrildi: Trafiğe kapatılan Tem Otoyolu yeniden açıldı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol 2 saat sonra trafiğe açıldı.
Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu
Gündem

Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu

Zeytinburnu'nda pitbull saldırısında ölen kedinin sahibi Saliha Biber, polise başvurarak köpeğini ağızlıksız gezdiren kişi hakkında şikayette bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.