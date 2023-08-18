Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun gizli mutabakatına tepki: Ümit Özdağ ile protokol yapılması beni üzdü

Ali Babacan, Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki protokolden rahatsız olduğunu söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 Mayıs seçimlerinde verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını tasdik eden gizli bir mutabakat imzaladıklarını duyurmuştu. Özdağ, yaşananlara ilişkin
"Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?"
demişti.
Kılıçdaroğlu ise Özdağ'ın iddialarına ilişkin
"İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur. Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum."
açıklamasında bulunmuş ve iddiaları yalanlayamamıştı.
İttifakın ortaklarından DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV canlı yayınında, konuya ilişkin ilk kez konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı gizli mutabakata tepki: Var oluşuna üzüldüm
Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı gizli mutabakata tepki: Var oluşuna üzüldüm
"14 Mayıs ve 28 Mayıs arasındaki söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik"
diyen Babacan,
"Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm.
" tepkisini gösterdi.
"Bu metin panik halinde yapılmış bir mutabakat"
vurgusu yapan Babacan,
"Sayın Kılıçdaroğlu ikinci tura giderken Sayın Özdağ ve Sayın Oğan ile temas etmesinin uygunluğunu masada bize sordu ve itiraz olmadı. Ben her zaman gizli anlaşma olmasına karşı çıktım"
dedi.
Babacan sözlerinin devamında şimdiye kadar yerel seçimlerle ilgili hiçbir partiyle bir görüşme gerçekleştirmediklerini de belirtti.
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36 dakika önce