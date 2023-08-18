Ali Babacan, Altılı Masa olarak vatandaşa güven veremediklerini itiraf etti.
Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ezici üstünlükle galip ayrıldı. Seçim yenilgisi sonrasında 'istifa' çağrılarının hedefi haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci turu öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı ve koltuk dağıttığı 'gizli mutabakatın' ortaya çıkması ise, ittifak ortaklarını birbirine düşürdü. İYİ Parti'nin başını çektiği ortaklar, gelecek yıl yapılacak seçimlere tek gireceklerini açıkladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV canlı yayınında aldıkları seçim yenilgisine ilişkin itiraflarda bulundu.
Ali Babacan'dan 'neden kaybettiniz' sorusuna yanıt: Altı parti vatandaşımıza güven veremedik
"Bu güç birliği bazen başarılı bazen başarısız oluyor"
Babacan konuya ilişkin şunları söyledi:
"Biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremedik. Maalesef o güveni oluşturamadık. Yazılı taahhütlerimizin ortak dilini oluşturamadık.
Dünyada otoriterleşen rejimlerin değişmesi için güç birliği gerekiyor. Bu güç birliği bazen başarılı bazen başarısız oluyor. Bazen de seçimi kazanıyor ama ülkeyi yönetmeyi beceremiyor. Biz tarihin doğru zamanında ve doğru yerde durduğumuza kesinlikle inanıyoruz.
CHP'nin listesinde seçime girmek konusundaki eleştiriler seçimi kaybettikten sonra daha çok yapıldı. Biz demokrasinin yanındaki partiler olarak bir ittifak oluşturduk. Ortak bir zemin üzerinden ülkenin yeniden inşa projesiydi. Bizim iddialarımız değişmedi."