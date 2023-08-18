Ali Babacan'dan 'neden kaybettiniz' sorusuna yanıt: Altı parti vatandaşımıza güven veremedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgundan 12 gün sonra ekran karşısına çıktı ve kendisine yöneltilen 'neden istifa etmediniz' sorusuna kaçamak yanıt verdi. "Bu toplumun yarısı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Yaptıklarımdan pişmanlık duymuyorum. Ben gidip de adayım demem. CHP Genel Başkanları için adaylık çok önemli değildir, birinci öncelik ülkemiz ikinci önceliğimiz partimiz üçüncü de genel başkanlıktır." diye konuştu. Vekil ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sonuçların 'ağır bir yenilgi' olmadığını söyleyen CHP lideri, "Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak kabul etmek doğru değil." diye konuştu.