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Ali Babacan'dan 'neden kaybettiniz' sorusuna yanıt: Altı parti vatandaşımıza güven veremedik

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 ve 28 Mayıs'ta aldıkları seçim yenilgisine ilişkin, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." itirafında bulundu.

21:52 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ali Babacan, Altılı Masa olarak vatandaşa güven veremediklerini itiraf etti.

Ali Babacan, Altılı Masa olarak vatandaşa güven veremediklerini itiraf etti.

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ezici üstünlükle galip ayrıldı. Seçim yenilgisi sonrasında 'istifa' çağrılarının hedefi haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci turu öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı ve koltuk dağıttığı 'gizli mutabakatın' ortaya çıkması ise, ittifak ortaklarını birbirine düşürdü. İYİ Parti'nin başını çektiği ortaklar, gelecek yıl yapılacak seçimlere tek gireceklerini açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV canlı yayınında aldıkları seçim yenilgisine ilişkin itiraflarda bulundu.



Ali Babacan'dan 'neden kaybettiniz' sorusuna yanıt: Altı parti vatandaşımıza güven veremedik

Babacan seçimi neden kaybettiklerine ilişkin soruya,
"Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik."
yanıtını verdi.

"Bu güç birliği bazen başarılı bazen başarısız oluyor"

Babacan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremedik. Maalesef o güveni oluşturamadık. Yazılı taahhütlerimizin ortak dilini oluşturamadık.

Dünyada otoriterleşen rejimlerin değişmesi için güç birliği gerekiyor. Bu güç birliği bazen başarılı bazen başarısız oluyor. Bazen de seçimi kazanıyor ama ülkeyi yönetmeyi beceremiyor. Biz tarihin doğru zamanında ve doğru yerde durduğumuza kesinlikle inanıyoruz.

CHP'nin listesinde seçime girmek konusundaki eleştiriler seçimi kaybettikten sonra daha çok yapıldı. Biz demokrasinin yanındaki partiler olarak bir ittifak oluşturduk. Ortak bir zemin üzerinden ülkenin yeniden inşa projesiydi. Bizim iddialarımız değişmedi."


Kılıçdaroğlu'ndan 'neden istifa etmediniz' sorusunu gözyaşlarıyla yanıtladı: Ağır bir yenilgi almadık ki
Kılıçdaroğlu'ndan 'neden istifa etmediniz' sorusunu gözyaşlarıyla yanıtladı: Ağır bir yenilgi almadık ki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgundan 12 gün sonra ekran karşısına çıktı ve kendisine yöneltilen 'neden istifa etmediniz' sorusuna kaçamak yanıt verdi. "Bu toplumun yarısı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Yaptıklarımdan pişmanlık duymuyorum. Ben gidip de adayım demem. CHP Genel Başkanları için adaylık çok önemli değildir, birinci öncelik ülkemiz ikinci önceliğimiz partimiz üçüncü de genel başkanlıktır." diye konuştu. Vekil ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sonuçların 'ağır bir yenilgi' olmadığını söyleyen CHP lideri, "Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak kabul etmek doğru değil." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti
Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerdeki yenilgiden 12 gün sonra ilk kez ekran karşısına çıktı. Seçimi neden kaybettiklerine yönelik kendisine yöneltilen soruya 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üreten Kılıçdaroğlu, kırsaldaki vatandaşların iradesini açıkça küçümsedi. "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş." diye konuştu. CHP yandaşı gazetecilerin "Cevaplarınız tatmin edici değil. 21 yıldır CHP zaten kırda kaybediyor" tepkisiyle karşılaşan, "Hayır efendim, anlatamıyorum galiba." ifadelerini kullandı.

#Ali Babacan
#DEVA Partisi
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Millet İttifakı
13 dakika önce
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