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Ali Babacan'ın SİHA'lara yönelik ifadelerine CHP'li Özcan tepki gösterdi: PKK'ya akşamdan verilmiş sözün mü var?
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "İktidara gelirsek hükümetin dokunulmaz olarak gösterdiği İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız. Kusura bakmasınlar ama biz dokunacağız" ifadelerine tepki gösterdi. Babacan'a yönelik Özcan, "Terörle mücadele konusunda bu ülkenin İHA’lara SİHA’lara senden daha çok ihtiyacı var" dedi.
10:48 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li Tanju Özcan Babacan'ın ifadelerine tepki gösterdi

CHP'li Tanju Özcan Babacan'ın ifadelerine tepki gösterdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA ve İHA'lara yönelik sözlerine kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP'li Tanju Özcan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Babacan'ın sözlerine ilişkin,
"Terör örgütlerine karşı kullanmayacağına dair HDP-PKK’ya akşamdan verilmiş sözün mü var?"
ifadelerini kullandı.

'PKK'YA SÖZÜN MÜ VAR?"

CHP'li Özcan, Babacan'a yönelik,
"Terörle mücadele konusunda bu ülkenin İHA’lara SİHA’lara senden daha çok ihtiyacı var. Sen bu İHA’lara SİHA’lara dokunacağım derken Terör örgütlerine karşı kullanmayacağına dair HDP-PKK’ya akşamdan verilmiş sözün mü var?"
dedi

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bize iftira atan şahıs bir gün kapımızı çalmadı
Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bize iftira atan şahıs bir gün kapımızı çalmadı

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin konuştu. "Bize iftira atan şahıs bir gün kapımızı çalıp sormadı." diyen Bayraktar, "Nakit hibe ne almışız? Bu iftiraları beklemezdik." ifadelerini kullandı. Baykar'ın devlet desteği sayesinde büyüdüğü iddialarına da tepki gösteren Bayraktar, "Selçuk Bey, 2016'da damat oldu. Biz zaten 2016'da Bayraktar TB-2'yi teslim etmiş bir firmaydık. Devlet bankalarından hiçbir zaman kredi kullanmadık. Biz iş yaptığımız devlet kurumlarından en ufak ar-ge desteği almadık. Nakit hibe kullanmadık. 2022 yılında Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin yüzde 93'ü ihracattan." diye konuştu.


#CHP
#DEVA Partisi
#Ali Babacan
#Tanju Özcan
#İHA
#SİHA
44 dakika önce
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Ali Babacan'ın SİHA'lara yönelik ifadelerine CHP'li Özcan tepki gösterdi: PKK'ya akşamdan verilmiş sözün mü var?
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