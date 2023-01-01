Ali Babacan'ın SİHA'lara yönelik ifadelerine CHP'li Özcan tepki gösterdi: PKK'ya akşamdan verilmiş sözün mü var?

"Terörle mücadele konusunda bu ülkenin İHA’lara SİHA’lara senden daha çok ihtiyacı var. Sen bu İHA’lara SİHA’lara dokunacağım derken Terör örgütlerine karşı kullanmayacağına dair HDP-PKK’ya akşamdan verilmiş sözün mü var?"