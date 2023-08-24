Ali Erbaş Müslüman olan eski rahibi kabul etti

"Bu ülkede olmaktan ve bu ailenin bir üyesi olmaktan büyük şeref duyuyorum. Gerçekten benim için Müslüman olmak büyük bir onur. Peygamber Efendimizin sünneti ve hadisleri gerçekten bizim için bir ışık. İslam ülkemde çok yaygın olmasa da burada gördüklerimi orada daha fazla insana anlatacağım. Çünkü İslam'ı yaymak için burada gördüklerim ve hissettiklerim bana güç ve motivasyon veriyor. İslam'ın olduğu yerde suç olmuyor ve o ülke aslında özgürleşmiş oluyor. Bulunduğumuz ülkeyi de inşallah İslam'la yükseltmeye çalışacağız."