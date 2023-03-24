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Ali Erbaş'tan depremzedelerle ilgili kritik 'hac' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir.

15:13 . 24/03/2023 Cuma
AA
Ali Erbaş

Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş
, bu yıl hac için kesin kayıt hakkı elde eden 11 ildeki depremzede hacı adaylarının arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerini bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir."
bilgisini paylaştı.


#Ali Erbaş
#Hac
#Deprem
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