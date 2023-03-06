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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremzedelerle bir araya gelip Berat gecelerini tebrik etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşları ziyaret etti. Erbaş, depremzedelere yemek dağıttı, Berat gecelerini tebrik edip depremde hayatlarını kaybedenler için dua etti.

18:33 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
, Kahramanmaraş'ta Karacasu konteyner kent ile
Avşar çadır kentleri
ni ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karacasu yerleşkesindeki konteyner kente geçen Erbaş, Diyanet Çocuk Etkinlik çadırındaki çocuklarla sohbet etti.

Konteyner kentte yaşayan görme engelli Görkem ailesi ile 6 kişilik Ağagürbüz ailesini ziyaret eden Erbaş, geçmiş olsun dileklerini iletti, ailelerin Berat gecelerini tebrik etti.

Erbaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar kampüsünde bulunan çadır kentte Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) günlük 6 bin 500 kişilik yemek yapılan mobil mutfak aracı ile yemek dağıtım noktasına gelen Erbaş, depremzedelere yemek dağıttı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından Kavlaklı Organize Sanayi Camisi'nde Kahramanmaraş geneli için kurulan Deprem Lojistik Merkezi'ndeki depoları da inceleyen Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda dua etti

Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda depremde hayatını kaybedenler için dua eden Erbaş, mezarlıkta bulunan ailelere başsağlığı diledi, Berat gecelerini tebrik etti.

Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'ndeki çadır kente de giden Erbaş, burada TDV'nin yemek faaliyetlerini kontrol etti.



#Ali Erbaş
#Kahramanmaraş
#depremzedeler
#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
#Avşar çadır kentleri
#konteyner kent
#Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2 gün önce
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremzedelerle bir araya gelip Berat gecelerini tebrik etti
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