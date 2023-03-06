Arşiv
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Unkapanı adıyla da bilinen Tarihi Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı duyurdu.
Açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) Salı günü 02:30-03:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır." denildi.
#istanbul
#Galata Köprüsü
#Unkapanı Köprüsü
19 dakika önce
Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak
Destici: 'Noter' masası hangi saiklerle 'pazarlık' masasına dönüştü?
THY'den şirket adı kullanılarak internette dolandırıcılık uyarısı
Hatay'da yer alan sokak ve cadde tabelaları
Szalai: Valencia kesinlikle gol atacak
Whatsapp bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma özelliği getiriyor