|
Reklam
Reklam
Gündem

Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak

Galata ve Atatürk Köprüleri, gece yarısından sonra araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

17:37 . 6/03/2023 Pazartesi
Diğer
Arşiv

Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Unkapanı adıyla da bilinen Tarihi Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı duyurdu.


Açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) Salı günü 02:30-03:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır." denildi.



#istanbul
#Galata Köprüsü
#Unkapanı Köprüsü
19 dakika önce
default-profile-img
Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak
Destici: 'Noter' masası hangi saiklerle 'pazarlık' masasına dönüştü?
THY'den şirket adı kullanılarak internette dolandırıcılık uyarısı
Hatay'da yer alan sokak ve cadde tabelaları
Szalai: Valencia kesinlikle gol atacak
Whatsapp bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma özelliği getiriyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.