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Bakan Kurum 'Hep birlikte ayağa kalkacağız' diyerek deprem bölgesindeki son durumu paylaştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili etkileyen sarsıcı depremlerin üzerinden 1 ay geçti. "Hep birlikte ayağa kalkacağız" diyen Bakan Kurum, afet bölgesinde devam eden çalışmaları paylaştı.

16:56 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Bakan Kurum

Bakan Kurum

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci ayında devam eden çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatan Kurum,
"İlk saatlerden bu yana devletimizin tüm imkanlarıyla bölgede, milletimizin emrindeyiz. Yaşadıklarımızı bir an bile unutmadan, yaralarımızı birlikte saracak, hep birlikte ayağa kalkacağız."
ifadesini kullandı.

Kurum'un paylaştığı videoda, deprem bölgesindeki çalışmalar kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte de depremzedeler için oluşturulan sosyal alanlara yer verildi. Bölgede, depremzedelerin barınma, sıcak su ve yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra çocuklar için oyun parkları da yapıldı.

Nurdağı'ndaki konteyner kente ilişkin yer alan görüntülerde bir kadın depremzede,
"Konteynerde her türlü ihtiyaçlarımız var. Her türlü imkanı bize sunmuşlar. Devletimizden Allah razı olsun, Allah'ım bir daha bu afeti yaşatmasın." i
fadesini kullandı.

Başka bir kadın depremzede de "Sıcak suyumuz var, ısıtıcımız var, yemeğimiz zaten geliyor." diye konuştu.

Yaşlı bir kadın depremzede de konutların bir an önce yapılmasını ve evlerine taşınmayı arzuladığını ifade etti.


"Devletimize güveniyoruz"

Başka bir depremzede de inançlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "
Biz bir yılda teslim edileceğini düşünüyoruz. Çünkü kısa zamanda bunlar yapıldığına göre onlar da yapılır diye düşünüyoruz. Güveniyoruz devletimize."
dedi.


#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
#Kahramanmaraş
#konteyner kent
1 saat önce
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Bakan Kurum 'Hep birlikte ayağa kalkacağız' diyerek deprem bölgesindeki son durumu paylaştı
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