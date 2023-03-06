Bakan Kurum 'Hep birlikte ayağa kalkacağız' diyerek deprem bölgesindeki son durumu paylaştı

Bakan Kurum
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci ayında devam eden çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Kurum'un paylaştığı videoda, deprem bölgesindeki çalışmalar kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte de depremzedeler için oluşturulan sosyal alanlara yer verildi. Bölgede, depremzedelerin barınma, sıcak su ve yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra çocuklar için oyun parkları da yapıldı.
Başka bir kadın depremzede de "Sıcak suyumuz var, ısıtıcımız var, yemeğimiz zaten geliyor." diye konuştu.
Yaşlı bir kadın depremzede de konutların bir an önce yapılmasını ve evlerine taşınmayı arzuladığını ifade etti.