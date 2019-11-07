Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi: Ateş atarak yaktılar

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Hutbede ismi Atatürk yasaklamış

“Hutbelerde neden Atatürk’ün adı geçmiyor” diye istismar siyaseti yapanlara tarihi cevap arşivden çıktı. Atatürk, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi isteniyor.