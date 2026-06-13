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Alkol üreticilerine sponsorluk yasağı

Alkol üreticilerine sponsorluk yasağı

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Uğur Duyan
04:0013/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle alkollü içkilere ilişkin reklam, satış ve kullanım alanlarında yeni kısıtlamalar getirildi.

Düzenleme kapsamında alkollü içki üreticileri, ithalatçıları ve pazarlayıcıları artık herhangi bir etkinliğe marka, logo, amblem veya ticari unvanlarıyla destek veremeyecek. Yeni düzenlemeye göre alkollü içki markalarına ait logo, amblem ve görseller iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerde ve etkinlik alanlarında bulundurulamayacak.

1 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

Alkollü içki piyasasına yönelik idari para cezaları ve yaptırımlar artırıldı. Yeni düzenleme kapsamında, gerekli izinleri almadan üretim, satış, dağıtım veya pazarlama yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan cezalar yükseltilirken, ihlalin tekrarı hâlinde kademeli yaptırım sistemi getirildi. Buna göre, belgeleri askıya alınan işletmelerin askı süresince faaliyet göstermesi hâlinde 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.



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