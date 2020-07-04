Alkollü sürücünün ehliyetine 2070 yılına kadar el konuldu: 93 yaşına kadar araç kullanamayacak

Polis, ehliyetine 2070 yılına kadar el konulan alkollü sürücüyü anons etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi’nde, bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde, sürücü D.E.’nin 3.26 promil alkollü olduğu belirlendi.

DHA 9’uncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan D.E.'nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el konuldu.

9’uncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan D.E.'nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el konuldu. 93 yaşına kadar araç kullanamayacak olan sürücüye ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 6 bin 147 TL ceza uygulandı.

Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.

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Polisin olayla ilgili telsiz anonsu yaptığı kayıtlar ortaya çıktı. Trafik polisinin amirine yönelik anonsunda, "Haber merkezinin bildirdiği Çocuk Şube ekibinin almış olduğu otomobilin sürücüsü alkol muayenesinde 3.26 promil alkolü çıkmış olup, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmaktan 6 bin 147 TL para cezası uygulanmıştır. Araç otoparka çekildi, şahısta trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten asayiş ekiplerine teslim edildi. Ayrıca şahsın 2070 yılına kadar ehliyetine el konuldu" ifadelerine yer verdi.

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