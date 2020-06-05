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Kural tanımaz sürücüye ceza üstüne ceza

Karaman'da otomobiliyle drift atarken gören polislerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 20 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücü K.B.'ye 19 bin 280 lira para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücünün, otomobili de trafikten men edildi.

Haber Merkezi DHA
Kural tanımaz sürücü gözaltına alındı.
Kural tanımaz sürücü gözaltına alındı.

Karaman'ın Hamidiye mahallesinde devriye görevi yapan trafik polisleri, 70 ER 021 plakalı otomobille drift atıldığını görüp, sürücü K.B.'ye 'dur' ihtarında bulundu. K.B., ihtara uymayıp kaçmaya başladı.

Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonunda otomobilin yolu, sanayi sitesinde önünde kesildi. Polise direnen K.B., kelepçelenerek gözaltına alındı.


Şüpheli K.B., hakkında 'alkollü araç kullanmak', 'drif atmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'dur ihtarına uymamak', 'araç camlarında film bulundurmak' suçlarından 19 bin 280 lira para cezası verildi. Ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Otomobil ise trafikten men edildi.

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