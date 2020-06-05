Kural tanımaz sürücüye ceza üstüne ceza

Dünya

Twitter'dan Trump'a ikinci sansür: Kampanya ekibi tarafından paylaşılan George Floyd videosu kaldırıldı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya ekibinin George Floyd için yaptığı videolu bir paylaşımı ‘telif hakkı şikâyeti’ gerekçesiyle kaldırdı. Bunun üzerine Trump’ın kampanya ekibi Twitter’a ve CEO’su Jack Dorsey’ye tepki gösterdi. Twitter’dan videoyu tekrar yayınlayan ekip, “Twitter ve Jack Dorsey, George Floyd trajedisinin ardından Başkan Trump’ın yaptığı moral veren ve birleştiren mesajı sansürlüyor. Medyanın vermeyi reddettiği aynı konuşma” ifadelerini kullandı.