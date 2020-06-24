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Koronavirüs Polisin dur ihtarına uymayan balık istifi minibüsün şoförü cezadan kurtulamadı
TÜRKİYE

Polisin 'dur' ihtarına uymayan balık istifi minibüsün şoförü cezadan kurtulamadı

İstanbul Kağıthane’de fazla yolcu alındığı ihbarları üzerine minibüsler üzerinde denetim yapan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, “dur” ihtarına uymayan bir minibüsü kovaladı. Nefes kesen kovalamacada Okmeydanı’nda durdurulan minibüsten 14 yolcu fazla çıkarken, sürücüsüne ise bin 392 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Polisin dur ihtarına uyamayan minibüs şoförü kovalamaca sonucu yakalandı.
Polisin dur ihtarına uyamayan minibüs şoförü kovalamaca sonucu yakalandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşmeye gidilmişti. Toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıma zorunluluğu ise kaldırılmıştı. Denetimlere hız kesmeden devam eden ve fazla yolcu alan minibüslere göz açtırmayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, minibüslerde yasal kuralların ihlal edildiğine dair çok sayıda ihbar alması üzerine uygulamaları daha da sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, Sütlüce kavşağında minibüslere şok denetim gerçekleştirdi.

İstanbul’da polisle tıka basa dolu minibüs arasında nefes kesen kovalamaca
OYNAT 01:00
İstanbul’da polisle tıka basa dolu minibüs arasında nefes kesen kovalamaca
Kağıthane'de fazla yolcu alındığı ihbarları üzerine minibüsler üzerinde denetim yapan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, “dur” ihtarına uymayan bir minibüsü kovaladı. Nefes kesen kovalamacada Okmeydanı'nda durdurulan minibüsten 14 yolcu fazla çıkarken, sürücüsüne ise bin 392 lira idari para cezası kesildi.


Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri de çıktı
GÜNDEM
Sultangazi'de ayakta yolcu taşıyan minibüsten sağlık görevlileri de çıktı

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı

Denetimlerde minibüsleri tek tek durduran polis, sürücünün ehliyetini ve ruhsatını istedi. Kontrollerin ardından uygulamaya devam eden polis, en sağdan en sol şeritten geçen bir minibüsten şüphelendi. Bunun üzerine polis, minibüse “dur” ihtarında bulunarak aracı yol kenarına çekmesi uyarısında bulundu. İhtarı dikkate almayan şoför, tıka basa yolcu dolu olan minibüsle kaçmaya başladı. Okmeydanı Etibank Caddesi üzerinden ara sokaklara giren sürücü, köprü üzerinde motorize trafik polisi tarafından durduruldu. Yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı.

Denetim yapılan minibüste şoke eden manzara
OYNAT 00:48
Denetim yapılan minibüste şoke eden manzara
Bahçelievler'de polis ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ile ilgili genelge ile ilgili olarak denetleme yaptı. Denetlemelerde uyarılara rağmen bir minibüs içerisinde yolcuların ayakta seyahat etmesi şaşkınlık oluşturdu. Minibüs şoförüne 392 TL ceza kesildi.

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Minibüsü balık istifi dolduran kuraltanımaz şoför polise yalvardı: Beni affedin


Minibüsten 14 yolcu fazla çıktı

Kovalamacanın ardından polis, sürücünün ehliyetini ve ruhsatını aldı. Minibüsün içerisine bakan polis, sürücünün kapasitesinden yüzde 50 yani 14 yolcu fazla aldığını gördü.

  • Fazla yolcular minibüsten inerken, sürücü E.E’ye ise “ikazlara uymamak” suçundan 288 lira, yolcu kapasitesini aşmaktan 104 lira, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan ise bin lira olmak üzere toplamda bin 392 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yaptığı denetimlerde, genellikle sürücülerin ve yolcuların kurallara uyduğu, maske takıldığı görüldü.

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