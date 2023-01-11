Almanları ‘kamu görevlisiyiz’ deyip dolandırdılar

Yeni yöntemlerle vatandaşları mağdur etmeye devam eden dolandırıcıların bu seferki hedefi Alman vatandaşlar oldu. Almanya’da yaşayan insanları 394.000 avro dolandıran şebekeye ikinci dalga operasyon yapıldı.

9 KİŞİ YAKALANDI

Şebekeye yönelik ilk operasyon geçtiğimiz yılın eylül ayında yapılmıştı. Operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Tutuklanan 3 şüphelinin ifadelerinin ardından örgütün diğer 8 üyesi tespit edildi. Firari 8 kişiden 6’sı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İşlemleri devam eden şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi örgütlü suçlar bürosuna sevk edilecek.

MİLLİ PİYANGO KAZANDINIZ DEDiLER

Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin gözlerine kestirdikleri Alman vatandaşları arayarak kendilerini polis ve resmi memur olarak tanıttığı ve mağdurlara piyangodan para kazandıklarını ve bu ikramiyeyi alabilmeleri için ücret ödemeleri gerektiğini söylediği öğrenildi. Dolandırıcılık şebekesi, mağdurlardan elde ettikleri 394.000 avroyu çeşitli sistemler üzerinden Türkiye’deki banka hesaplarına geçirdi.

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