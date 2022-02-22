Almanya vatandaşı Seidel Fabienne Müslüman oldu: Yeniden doğmuş gibiyim

Fransız anne ve kızı Müslüman oldu: İçimizde hep bir boşluk vardı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türk komşularının yaşantısına özenerek Müslüman olan Fransız anne ve kızı duygusal anlar yaşadı. Sevgi ismini alan anne Sandrine ve Yağmur ismini alan kızı Rebecca, evleneceği nişanlısı ve ailesinin nezaretinde Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.



20 yaşındaki Fransız gelin Rebecca, yeni adıyla Yağmur, duygularını ifade ederek, “Kendimi çok hafiflemiş hissediyorum. Sevgilim ve ailesinin yaşantılarından çok etkilendim. Müslüman olduğum için çok mutluyum' dedi. Anne Sandrine, yeni adıyla Sevgi, hayatı boyunca Müslümanlığa ve Türkiye'ye ayrı bir hayranlığının olduğunu ifade ederek, “Hayatım boyunca hep içimde bir şeyler eksikti. Bugün sanki o boşluk doldu. Çok huzurluyum' dedi.