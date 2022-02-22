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KAYSERİ

Almanya vatandaşı Seidel Fabienne Müslüman oldu: Yeniden doğmuş gibiyim

Almanya vatandaşı Seidel Fabienne, Kayseri Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Elif Azra" adını aldı.

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Haber Merkezi AA
Almanya vatandaşı Seidel Fabienne Müslüman oldu: Yeniden doğmuş gibiyim
Almanya vatandaşı Seidel Fabienne İslamiyet'i seçti.

Almanya vatandaşı Seidel Fabienne, Kayseri Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Elif Azra" adını aldı.

Almanya'da 6 yıl önce satış danışmanı Onur Üstün ile tanışan 27 yaşındaki Fabienne, evlendikten bir süre sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Fabienne, tatil için geldiği Kayseri'de, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un katılımıyla müftülük salonunda gerçekleştirilen ihtida törenine ailesiyle katılıp, şehadet getirerek Müslüman oldu.

YENİ DOĞMUŞ GİBİYİM

Akkuş tarafından ihtida belgesi verilen ve Elif Azra adını alan kadına, Almanca Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

Elif Azra, törenin ardından gazetecilere, İslam'ı seçtiği için mutlu olduğunu belirterek, "Yeni doğmuş gibiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Kayınvalidesi Zahide Erciyes ise gelininin İslam'ı, kendine huzur vermesi ve baskı olmaması nedeniyle tercih ettiğini dile getirdi.

Fransız anne ve kızı Müslüman oldu: İçimizde hep bir boşluk vardı
OYNAT 01:35
Fransız anne ve kızı Müslüman oldu: İçimizde hep bir boşluk vardı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türk komşularının yaşantısına özenerek Müslüman olan Fransız anne ve kızı duygusal anlar yaşadı. Sevgi ismini alan anne Sandrine ve Yağmur ismini alan kızı Rebecca, evleneceği nişanlısı ve ailesinin nezaretinde Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

20 yaşındaki Fransız gelin Rebecca, yeni adıyla Yağmur, duygularını ifade ederek, “Kendimi çok hafiflemiş hissediyorum. Sevgilim ve ailesinin yaşantılarından çok etkilendim. Müslüman olduğum için çok mutluyum' dedi. Anne Sandrine, yeni adıyla Sevgi, hayatı boyunca Müslümanlığa ve Türkiye'ye ayrı bir hayranlığının olduğunu ifade ederek, “Hayatım boyunca hep içimde bir şeyler eksikti. Bugün sanki o boşluk doldu. Çok huzurluyum' dedi.


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