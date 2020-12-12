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Gündem Almanyadan gelen Ferrari Kağıthanede yolda kaldı Değeri 5 milyon lira
İSTANBUL

Almanya'dan gelen Ferrari Kağıthane'de yolda kaldı: Değeri 5 milyon lira

Almanya’dan 5 milyon lira değerinde olan Ferrari F12 Berlinetta marka ultra lüks otomobille Türkiye’ye gelen Türk sürücü, Kağıthane’de işlek bir caddede seyrederken yolda kaldı. Aniden stop eden araca ne olduğunu anlayamayan sürücü, 100 bin liralık otomobilden akü takviyesi yaptı. Hiçbir şekilde çalışmayan aracın sorununu tamircilerde çözemedi. Çekicinin de alamadığı araç yol ortasında kaldı.

Haber Merkezi İHA
lüks araç yolda kaldı.
lüks araç yolda kaldı.

Almanya’dan 5 milyon lira değerinde olan Ferrari F12 Berlinetta marka ultra lüks otomobiliyle geçtiğimiz günlerde yola çıkan Türk bir sürücü, dün saat 18.00 sıralarında Seyrantepe’de işlek bir cadde üzerinde seyrettiği esnada aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Milyonluk lüks araç Sarıyer'de yolda kaldı
GÜNDEM
Milyonluk lüks araç Sarıyer'de yolda kaldı

5 milyon liralık araca akü takviyesi


Bunun üzerine sürücü aracının aküsünün bittiğini düşünerek çevredeki sürücülerden yardım istedi. Sürücünün yardımına koşan diğer bir sürücü, 100 bin lira değerindeki aracını yanaştırarak 5 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmaya başladı. Takviye sonrası direksiyon başına geçen sürücü, aracını çalıştıramadı.

Tamircilerde sorunu çözemedi


Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine çok sayıda tamirci çağırdı. Aracın başına gelen tamirciler de sorunu bulamayınca aracı yol ortasında bırakıp ayrıldı. Aracın yerinden oynamaması nedeniyle de aracın çekiciye konulamadığı öğrenildi.

3 buçuk milyon liralık araç yolda kaldı
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Büyükdere Caddesi Maslak mevkii Sarıyer istikametinde dün saat 17.00 sıralarında, seyir halindeki lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle durdu.
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Sürücü, tüm uğraşlarına rağmen, dünyanın en pahalı otomobilleri arasında gösterilen lüks aracı çalıştıramadı. Bunun üzerine sürücü, servis çağırdı.
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Servis çalışanı da, akünün bitmiş olabileceği ihtimaliyle takviye yapmasına rağmen aracı çalıştırmayı başaramadı. Piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan lüks otomobil, çekici yardımıyla tamir edilmek üzere servise götürüldü.
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İran uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen otomobilin arıza yapması nedeniyle caddenin bir şeridi bir süre trafiğe kapandı ve araç yoğunluğu oluştu. Aracın bulunduğu yerden kaldırılması ardında trafik normale döndü.
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3,5 milyon liralık araç yolda kaldı
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3 buçuk milyon liralık araç yolda kaldı
Sarıyer'de yaklaşık 3.5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı. Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında bulunan araç için servis çağrıldı. Yolda kalan araç çekici yardımı ile tamire götürüldü.


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