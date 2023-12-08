Almanya’ya tüzük seferi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC ve Bosna-Hersek’in ardından hafta sonu Almanya’da olacak. Özel, iktidardaki Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) kongresine de katılacak. Özel’in, CHP Tüzüğü’nü Alman SPD modeline göre kurgulamak istediği iddia edildi. CHP’de değişim tartışmaları başladığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin Tüzük Kurultayı’nda Alman SPD modelini gündeme taşıyacakları ifade edilmişti.





DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Eş genel başkanlık modelinin uygulandığı SPD’de, aynı zamanda liderin ayrı şansölye (başbakan) adayının ayrı olduğu özgün bir model de uygulanmakta. 1992 yılından sonra yeniden kurulan CHP’de gerek Deniz Baykal gerekse Kemal Kılıçdaroğlu dönemlerinde ‘SDP modeli’ gündeme getirilmişti. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmak isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderlik koltuğunu bu nedenle Özel’e bıraktı.





FİİLİ DURUMA RESMİYET

İmamoğlu, tüzük değişikliği ile de parti içerisinde oluşturduğu fiili durumu resmiyete dökecek. Özel de Almanya temaslarında bu fiili durumu çözüm reçeteleri arayacak. Öte yandan güçlendirilmiş genel sekreterlik modeli CHP’nin gündeminde. Bu noktada Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin, tüzük değişikliği sonrasında fiili eş genel başkan yetkilerine sahip olacağı iddia edilmişti.



