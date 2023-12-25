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Hamas esirlere siper oldu

Esir takasıyla serbest bırakılan Almog Goldstein, İsrail’in Kanal 12 televizyonunda Hamas’ın tutumunu övdü. İsrail’in sokağı bombaladığını, ardından çatışma olduğunu anlatan 48 yaşındaki Goldstein, “Bizi esir alanlar, önümüzde ayakta durup bizi bedenleriyle korudu. İsrail ordusunun açtığı ateşten bizi korudular” dedi.

04:00 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:12 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Almog Goldstein.
Almog Goldstein.

İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi sırasında Gazze’den serbest bırakılan Almog Goldstein, Kassam Tugayları mensuplarının esirleri saldırılardan koruduğunu söyledi. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan 48 yaşındaki Goldstein, bir gece bir süpermarkete götürüldüğü sırada yaşadıklarını anlatırken, “Sokakta, süpermarketin bulunduğu yerde, bir (İsrail) bombalama oldu. Ardından yoğun ateş sesleri duyduk. Çılgıncaydı. Biz o durumdayken bizi esir alanlar, silahlı korumalarımız (Kassam Tugayları mensupları) önümüzde ayakta durup bizi bedenleriyle korudular” ifadelerini kullandı.



#Hamas
#İsrail
#Filistin
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