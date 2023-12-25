İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi sırasında Gazze’den serbest bırakılan Almog Goldstein, Kassam Tugayları mensuplarının esirleri saldırılardan koruduğunu söyledi. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan 48 yaşındaki Goldstein, bir gece bir süpermarkete götürüldüğü sırada yaşadıklarını anlatırken, “Sokakta, süpermarketin bulunduğu yerde, bir (İsrail) bombalama oldu. Ardından yoğun ateş sesleri duyduk. Çılgıncaydı. Biz o durumdayken bizi esir alanlar, silahlı korumalarımız (Kassam Tugayları mensupları) önümüzde ayakta durup bizi bedenleriyle korudular” ifadelerini kullandı.