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Gündem Alparslan Kuytulun gözaltı süresi uzatıldı
ADANA

Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı

Adana'da, 3 Mayıs gecesi yanındaki kalabalık grup ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 22 camide toplanmaya çalıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, yeniden emniyete götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Alparslan Kuytulun gözaltı süresi uzatıldı
Alparslan Kuytul

Üç yıl önce düzenlenen operasyon sonrası Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'ihtiyati tedbir kararı' ile kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atadığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından 2 Mayıs akşamı Gaziantep'te 3 camide 76 kişi toplandı.

İmam ve müezzinler, bu kişilerden camilerden çıkmalarını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. İhbar üzerine camilere polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, camilerden çıkmamak için direnen ve devlete karşı sivil itaatsizlik başlattığını söyleyen kişileri dışarı çıkarıp, gözaltına aldı.

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EGM: PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na daha önceden 'Silahlı terör örgütlerini övme' gerekçesiyle kayyum atandığı ve hakkındaki kapatma davasının devam ettiği belirtildi. Vakfın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve taraftarlarının itikaf ibadetini bahane ederek provokasyon yapmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu ortadadır. Meydana gelen olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı açık ve nettir" denildi.

Emniyetten camideki provokasyona ilişkin açıklama: Tahrik etme amacı taşıyor
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GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRÜ EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Yaşananların ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, emekliliğini istedi. Zeybek, yaptığı açıklamada "Türk Polis Teşkilatının yıpratılmaması adına, emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım Emniyet Teşkilatından 04.05.2021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım.

Beni dört ilin İl Emniyet Müdürlüğüne layık görüp emanet eden devlet büyüklerime, birlikte görev yapmaktan onur duyduğum adli, askeri ve mülki erkan ile tüm meslektaşlarıma, bu zorlu meslek yaşantım boyunca daima destek ve fedakarlıklarıyla yanımda olan eşim ve evlatlarıma, her şeyin en iyisine layık yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek 'cami provokasyonu' sonrası emekliliğini istedi
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Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek 'cami provokasyonu' sonrası emekliliğini istedi

YAKLAŞIK 400 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep'te yaşananlardan bir gün sonra bu kez Adana'da, 3 Mayıs gecesi Alparslan Kuytul ve yanındaki kalabalık grup da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip dışarı çıkarak 22 camide toplanmaya çalıştı. Polis ekipleri Kuytul ve yanındakileri evlerine dönmesi konusunda uyardı. Ancak uyarıları dikkate almayan Kuytul ile yaklaşık 400 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
GÜNDEM
Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı

BAZILARI SERBEST

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin bazıları serbest bırakıldı, Alparslan Kuytul ve bazı şüphelilerin gözaltı süresi uzatıldı. Bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Birimi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul ve beraberindekiler daha sonra tekrar emniyete götürüldü.

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