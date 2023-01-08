Altı başlı hükümet peşindeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın 'güçlendirilmiş vesayet sistemi'ne tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6’lı masanın son toplantısında çıkan ‘güçlendirilmiş vesayet sistemi’ne ilişkin tepki gösterdi. Erdoğan, “Karşımıza yaptırmayız ittifakıyla çıktılar. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Türkiye’ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlar iki de değil, altı başlı bir yürütme peşinde koşuyor” dedi. Erdoğan, Türkiye’de he meselesi çözdüklerini sadece muhalefet sorununun halledemediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya’da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları özetle şöyle:

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VAATLERİ VESAYET

Ülkemiz yeni bir seçimin arifesinde. Karşımıza yine bir yaptırmayız ittifakı ile çıktılar. Üstelik bu sefer sadece bize yaptırmayacaklarını söylemekle yetinmeyip, kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Geçmişte 10 yıllarını kısır siyasi çekişmelerin, çok başlılığın, koalisyonun, siyasi dağınıklığın yol açtığı kayıplarla heba eden Türkiye’ye tek vaatleri aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız.

KİME NEYİN HESABI?

Mesela geçtiğimiz yıl Antalya’ya 25 milyon turist geldi ya, bunlara göre hepsi de kapıları suratlarına kapatmamız gereken yabancılarmış. Sadece Rusya ve Ukrayna’dan 100 bin kişi aradıkları huzuru ve refahı burada buldukları için Antalya’ya geldi. Aynı şekilde Avrupa ülkelerinden, Orta Doğu ülkelerinden, dünyanın dört bir yanından insan dinlenmek, eğlenmek, kaliteli vakit geçirmek için Antalya’yı tercih ediyor. Bu kadar insan Antalya’ya gelince biz ne kazanıyoruz? Milyonlarca vatandaşımız iş sahibi oluyor. Yüz binlerce üreticimiz, çiftçimiz, mülk sahibimiz, malını değerinden pazarlayabiliyor mu? İnşaattan ulaşıma, sanayiden enerjiye tüm sektörler canlanıyor. Öyleyse yurt dışındaki yatırımcılara ‘Türkiye’ye gelmeyin’ demenin manası nedir? Bay Kemal diyor. Bunlarda utanma, sıkılma yok. Ülke içindeki yatırımcılara da size bunların hesabını soracağız diyorlar. Kafaya bak, kime neyin hesabını soruyorsun.

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BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Huzurumuza kasteden terör örgütü yandaşlarına, bunlar yüz vermedi mi? Bay Kemal bu teröristlerle kol kola yürümedi mi? Hala bunların önünü açmaya gayret etmiyorlar mı? Ama Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Bestlerderesi’nde bunların hebasını biz sorduk. Şimdi bu teröristler güneye gittiler. Yine devam ediyoruz, edeceğiz. Emperyalistlerin değirmenine su taşıyacak, eyyamcılığın anlamı nedir? Kendi ülkesine ve milletine düşmanlık eden böyle bir dünyanın başka bir yerinde örneği yoktur.

6 BİN VATANDAŞA NAKDİ YARDIM

Kumluca’da 1000’in üzerinde, Finike’de 226 Demre’de 7 haneye eşya desteği verdik. Toplam 883 iş yerine nakdi destek sağladık. Zarar gören bin 615 araç için de sahiplerine maddi yardım yaptık. Sel felaketinde zarar gören 11 bin 755 dekar tarım alanı için 2 bin 769 çiftçimize 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduk. Tarım sigortası olanlar da zararlarının buradan karşılayacak. Toplamda 6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

DERE YAKINDA AÇILIYOR

Kumluca şehir merkezindeki selin en önemli sebebinin dere yatağı üzerinde inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik. Derenin üzeri kapatılan 558 metrelik bölümünün yarıya yakınını hemen açtık, kalanlarını da üzerindeki yapıların kaldırılmasıyla, birkaç ay içinde açacağız.

YATIRIMLAR BU YIL İNŞA EDİLECEK

Sel bölgesinde bugüne kadar Devlet Su İşleri’miz tarafından yapılan 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçmiştir. Meseleyi kökünden çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Kamulaştırmaları süratle tamamlayarak, bu yıl içinde yatırımlarımızın inşasına geçiyoruz.

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YENİ PROJELERLE ‘TÜRKİYE YÜZYILI’NA

Fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok. Eser ve hizmet siyaseti ile 20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi her alanda yeni yatırımlarla, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz. İnşallah 2023’teki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu milletimize yine eser ve hizmet şöleniyle yaşatacağız. Antalya’mız da bu şölenin ilk saflarında yer almayı sürdürecektir. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Yeter ki tercihimizi eser ve hizmet siyasetinden yana yapmaya devam edelim."

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7 yeni plaj

Kültür ve Turizm Bakanlığımız Antalya sınırları içindeki 15 bin şezlong kapasiteli 7 plajı bu şeklide hazırlayarak, hizmete açtı. Bu yıl bir kısmı da yine Antalya sınırları içinde olan toplamda 7 yeni plajı da devreye alıyoruz.

Altılı masa kendi vesayetini inşa ediyor

Erdoğan, altılı masaya yönelik eleştirilerini sürdürdü. “Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Biz milletimizi vesayetin cenderesinden kurtarmış olmakla övünüyoruz. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyorlar. Biz Cumhuriyetimin yeni asrına, Türkiye Yüzyılı vizyonu damgasını vurmaya çalışıyoruz. Bunlar ülkeyi tekrar kendi içine kapatmaya çalışıyor. Nereden tutsanız elinizde kalan bir anlayışla karşı karşıyayız. Millete söyledikleri sözleri uygulayabilecekleri hiçbir hukuki zemin uygun değil. Eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi, siyasi, sosyal, ekonomik krizler yaşamıştı. Bunlar iki de değil, altı başlı bir yürütme peşinde koşuyor. Allah akıl, fikir, izan versin. Ortada vizyon namına, proje namına hiçbir şey olmadığı için ‘istemezükçülük’ dışında bir şey de söylemiyorlar.”

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Muhalefet sorununu halledemedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de bir çok sorunu çözmelerine rağmen muhalefet sorunun çözemediklerini söyledi. Erdoğan, “Çünkü hiçbir ülkede siyasetçi yediği ekmeği, içtiği suyu zehirlemeyi aklından bile geçirmez. Tam tersine milli meselelerde her türlü farklılığı bir kenara bırakıp, kendi devletinin, kendi hükümetinin etrafında sımsıkı kenetlenir. Türkiye’nin her meselesini çözdük. Sadece bu muhalefet sorununu halledemedik” diye konuştu.

1 yıl sonra anahtar sevinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat yangınında evlerini kaybeden vatandaşlar için yapılan konutların anahtar teslim törenine katıldı. İnşa edilen 900 afet köy konutunun maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle, 2 yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle hak sahiplerine verileceğini ifade eden Erdoğan “Görüldüğü gibi artık yaraların sarılmasını birkaç ayda, yıkılanların yerine yenisinin yapılmasını bir yıl gibi bir sürede bitiriyoruz. Dünyada bu kadar sürede enkazı dahi kaldıramayan, temizleyemeyen ülkeler biliyoruz” dedi. Törende hak sahiplerine anahtarlarını veren Erdoğan ardından yeni evine kavuşan Rıfat Akça’nın ailesini ziyaret etti. Akça ailesi ziyarette Erdoğan ve beraberindekilere gözleme ikram etti.

Tayfun’u ateşledik Yunanlar panikledi

Türkiye’nin savunma sanayiindeki atılımlarına da vurgu yapan Erdoğan, Tayfun füzesinin Yunanistan’ı nasıl paniklettiğini anlattı. Erdoğan şunları kaydetti: “Artık bizim İHA’larımız, SİHA’larımız, Kızılelma’mız, Akıncılar’ımız var. Herkes şimdi bunları kıskanıyor. Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun, senin yavruların nerelerde dolaşıyor. Biz Tayfun’u ateşledik. Menzili 561 km. Yunanlılar telaşa kapıldı. Hemen gazeteler başlıkları attı, bunlar Atina’yı vuracaklar. Bizim böyle bir derdimiz yok, yeter ki siz Ege’de bizimle uğraşmayın. Ege’de bizimle uğraşmadığınız müddetçe biz sizlerle uğraşmayız. Bizim yapacak daha çok işimiz var. Cumhur İttifakı olarak kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz.”

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