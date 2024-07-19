|
Gündem

Altı ilde husumetli 2 organize suç örgütüne 'Kuyu-9' operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde, birbirleriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yapılan 'kuyu-9' operasyonunda 47 şüpheli yakalandı.

Seren Som
09:08 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul'da 'kuyu-9' operasyonu
İstanbul'da 'kuyu-9' operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde elebaşılığını Abdullah Çapkan (Yurt Dışı Firar) ve Ramazan Taş'ın (Cezaevinde) yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-9" operasyonları düzenlendi.


Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı. 46'sı tutuklandı. Biri hakkında adli kontrol kararı verildi.


30 AYRI SUÇ EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Siirt, Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanımını Yapmak, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları olmak üzere 30 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 20 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Türkiye'de karışıklık çıkartmak için talimat almışlar: MİT'in PKK operasyonunun detayları ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yönelik İstanbul'da düzenlediği, "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ile Mehmet Savaş'ın tutuklandığı operasyonun detaylarına ulaşıldı. PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında oldukları belirlenen "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ın Türkiye'de propaganda yaparak karışıklık çıkartmak için talimat aldıklarını ortaya çıktı. Topaloğlu'nun PKK'nın sözde basın komitesi kontrolünde olan NLP Stratejik Politikalar Araştırmalar Merkezi kurucularından olan ağabeyi Osman Topaloğlu'yla irtibatta olduğunu belirlendi.




#İstanbul
#Operasyon
#Suç Örgütü
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2024? 109. dönem...