Altı ilde husumetli 2 organize suç örgütüne 'Kuyu-9' operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Siirt, Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanımını Yapmak, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları olmak üzere 30 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 20 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.