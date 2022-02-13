Gündem Altı muhalefet lideri Çankayada bir araya geldi Kararlar 28 Şubatta açıklanacak
POLİTİKA

Altı muhalefet lideri Çankaya'da bir araya geldi: Kararlar 28 Şubat'ta açıklanacak

Altı muhalefet partisi genel başkanının Çankaya'daki çalışma yemeği ardından yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararların kamuoyuna 28 Şubat günü duyurulacağı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Altı muhalefet lideri Çankayada bir araya geldi: Kararlar 28 Şubatta açıklanacak
​Altı muhalefet partisi genel başkanı Çankaya'da bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine; İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanları, Ankara'da çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son şekli ele alındı; çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritası belirlendi. Parti liderlerinden yemek sonrası ise yazılı açıklama geldi.

KARARLAR 28 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

12 Şubat'ın Türkiye için tarihi bir gün olduğu ve 'güçlendirilmiş parlamenter sistem’in adalet, özgürlük ve refah getireceğinin vurgulandığı açıklamada, "Bugün de genel parti başkanları olarak bir araya gelerek üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık." denildi.

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5 SAATLİK TOPLANTININ MENÜSÜ

Öte yandan, toplantı 5 saat boyunca basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı menüsünde ise güveç, zeytinyağlı kereviz ve ayva tatlısı yer aldı.
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