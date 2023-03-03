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Altılı Masa dağıldı: Kılıçdaroğlu CHP MYK'sını olağanüstü toplantıya çağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyurduğu açıklamanın ardından CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı.

16:04 . 3/03/2023 Friday
Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise,
"Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak"
dedi.

CHP MYK toplanıyor

Akşener'in muhalefet cephesini sarsan açıklamasının ardından CHP, MYK olağanüstü toplanma kararı aldı.

Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

#Meral Akşener
#Altılı Masa
#CHP
#MYK
18 dakika önce
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Altılı Masa dağıldı: Kılıçdaroğlu CHP MYK'sını olağanüstü toplantıya çağırdı
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