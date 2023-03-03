Altılı Masa dağıldı: Kılıçdaroğlu CHP MYK'sını olağanüstü toplantıya çağırdı

Kemal Kılıçdaroğlu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise,
"Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak"
dedi.
CHP MYK toplanıyor
CHP MYK toplanıyor
Akşener'in muhalefet cephesini sarsan açıklamasının ardından CHP, MYK olağanüstü toplanma kararı aldı.
Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.
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