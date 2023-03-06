Altılı Masa'da Akşener'in yeri çabuk doldu: CHP'den HDP'ye ittifak mesajı

Altılı Masa'da yaşanan siyasi çekişme Yunan medyasında da gündem oldu. Muhalefet cephesinde çatlaklar oluştuğunu yazan Kathimerini, "Ekonomi ve dış politika mesajlarını iletemediler" dedi. Millet İttifakı'nda iç çekişmenin yaşandığı bir dönemde kamuoyunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneldiği belirtildi.