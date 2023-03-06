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Altılı Masa'da Akşener'in yeri çabuk doldu: CHP'den HDP'ye ittifak mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtan açıklamasının yankıları sürerken İYİ Parti'nin yerini masanın gizli ortağı HDP'nin alacağı beklentisi oluştu. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı katıldığı televizyon programında "HDP seçmenine el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

12:20 . 6/03/2023 Pazartesi
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CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı.

Bir yılı aşkın süredir toplantılar yapan Altılı Masa aday açıklanmadan dağıldı.

Zehir zemberek sözlerle ittifak ortaklarına ateş püsküren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in muhalefet cephesine bomba gibi düşen restinin ardından beş partiye düşen Altılı Masa'da yeni ittifak ortağının HDP olacağı beklentisi oluştu.

HDP'den yeşil ışık

Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda masa dağılırken, gizli ortak HDP'nin desteği gündemde.

Geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, 6'lı masayı destekleyeceklerini ifade ederken, "HDP üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek iradeye sahiptir." açıklamalarında bulundu.

"HDP ile el ele tutuşmak istiyoruz"

İki parti arasından su sızmazken, CHP kanadından da "el ele tutuşmak istiyoruz" açıklaması geldi.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı televizyon programında HDP seçmenine ellerini uzatmak istediklerini belirtti.

Atıcı,
"HDP seçmenine de el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz."
ifadelerini kullandı.

#Aytuğ Atıcı
#CHP
#HDP
#Altılı masa
1 saat önce
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Altılı Masa'da Akşener'in yeri çabuk doldu: CHP'den HDP'ye ittifak mesajı
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