Altılı masada “yedinci üye” kavgası: Gürsel Tekin sus pus

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin HDP’ye bakanlık verebileceklerini söyledi. Geçmiş yıllarda da HDP’ye destek açıklamaları yapan CHP’li Tekin yine, ittifak ortaklarına rağmen HDP’ye göz kırptı. Tekin, sözlerini sert dille eleştiren ittifak ortakları İYİ Parti’ye henüz cevap vermedi.

Melih Gökçek’in eleştirilere cevap veren Tekin, Selahattin Demirtaş’a sahip çıkmayı da ihmal etmedi. Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin kararı eleştiren Tekin “Siz de kendinize şunu sorun. @hdpdemirtas‘ı hapse attılar. Bu ülke daha özgür, daha mutlu, daha umutlu bir ülke mi oldu? Dün federasyonu tartışabiliriz diyenler bugün HDP kapatılsın diye tempo tutuyor? Türkiye ne kazandı? Hukuka, demokrasiye, haklarımıza sahip çıkmazsak dün Demirtaş’ı hapse atan canavar bugün Gülşen’i yutuyor, gençleri attıkları tweet yüzünden mahkeme kapılarında süründürüp, 8 Mart’ta “ritmik şekilde zıpladığı” için kadınları gözaltına alıyor.” dedi.

REKLAM

“DENSİZLİĞİN HADSİZLİĞİN BİR ANLAMI YOK”

Tekin’in sözlerini sert dille eleştiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, “Gürsel Tekin beyefendi kendi namı hesabına verecek bir şeyi varsa, kime isterse ona versin. Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok.

Kime ve neye hizmet ettiği belli olan bu açıklamaya, bizden önce ses çıkarması gerekenler de sükut etmesin.İYİ Partiyi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir.” şeklinde cevap verdi.

“KİME NEYİ VERİYORSUNUZ?”

CHP’li Tekin’in ifadelerine cevap veren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu “İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır.” şeklinde cevap verdi.

REKLAM

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “HDP’ye elbette bakanlık verilebilir. HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Her partiye verilebilir." demişti.

GÜNDEM CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Gürsel Tekin 'Elbette verilebilir' diyerek yeşil ışık yaktı