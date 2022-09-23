Gündem Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlunu sıktı Partililere adaylık çağrısı
POLİTİKA

Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı

Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Partililere çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Benimle olduğunuzu hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlunu sıktı: Partililere adaylık çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısında konuştu.

Toplantı üzerine toplantı yapan ancak Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen altılı masada kriz sürerken Kılıçdaroğlu'ndan partililerine dikkat çeken bir çağrı geldi.

Altılı masanın adayı olarak ismi öne çıkan CHP lideri, partililere sitemde bulunarak "Artık kararınızı verin" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış: Bazılarınızın sesi çıkmıyor benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum
OYNAT 00:40
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış: Bazılarınızın sesi çıkmıyor benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Burada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın ise bana zarar verdiğini görüyorum. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Artık karar verin halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?' ifadelerini kullandı.

"BAZILARINIZIN SESİ ÇIKMIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık karar verin. Halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

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