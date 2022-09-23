Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış: Bazılarınızın sesi çıkmıyor benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.



Burada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın ise bana zarar verdiğini görüyorum. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum . Artık karar verin halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?' ifadelerini kullandı.