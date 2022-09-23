Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı

Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Partililere çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Benimle olduğunuzu hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi.
"Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık karar verin. Halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."