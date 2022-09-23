Altılı masadaki koltuk kavgası sıktı: Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sitemi

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Kılıçdaroğlu'ndan 9 yıl aradan sonra ABD'ye ziyaret: Kimlerle görüşeceği merak konusu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Ekim'de ABD'ye gideceğini açıkladı. 17/25 Aralık operasyonundan kısa bir süre önce ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, 9 yıl önce gerçekleştirdiği ziyarette FETÖ terör örgütü mensupları başta olmak üzere Türkiye karşıtı isimlerle bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun Ekim ayında yapacağı ziyarette kimlerle görüşeceği henüz bilinmiyor.