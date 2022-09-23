Gündem Altılı masadaki koltuk kavgası sıktı Kılıçdaroğlundan adaylık sitemi
POLİTİKA

Altılı masadaki koltuk kavgası sıktı: Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sitemi

Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Etrafındakilere çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Benimle olduğunuzu hissetmek, sırtımı site yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Altılı masadaki koltuk kavgası sıktı: Kılıçdaroğlundan adaylık sitemi
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısında konuştu.

Toplantı üzerine toplantı yapmasına rağmen Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen altılı masada kriz sürerken Kılıçdaroğlu'ndan partililerine dikkat çeken bir çağrı geldi.

Altılı masanın adayı olarak ismi öne çıkan CHP lideri partililere sitemde bulunarak "Artık kararınızı verin" dedi.

"BAZILARINIZIN SESİ ÇIKMIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle;

"Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık karar verin. Halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

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