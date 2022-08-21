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ANKARA

Altılı masadan aday değil 'sepet' çıktı

Altı muhalefet partisinin genel başkanı, ilk tur görüşmelerinin son toplantısını Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıdan yine cumhurbaşkanı adayı çıkmazken, ev sahibi Temel Karamollaoğlu liderlere ata tohumlarından elde edilen ürünlerle hazırlanmış birer sepet hediye etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altılı masadan aday değil sepet çıktı
Altı muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun daveti üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından liderlerin imzasıyla yayınlanan bildiride, "Cumhuriyetin 2. yüzyılına yaraşır bir Türkiye’yi inşa etmek için bir araya gelen 6 siyasi partinin liderler buluşmasının ilk turunun" bugün tamamlandığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI YİNE ÇIKMADI

Toplantıdan Cumhurbaşkanı adayı yine çıkmazken, bildiride konuyla ilgili "Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

LİDERLERE SEPET HEDİYESİ

Öte yandan Karamollaoğlu, liderlere ata tohumlarından elde edilen ürünlerle hazırlanmış birer sepet hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'altılı masa' eleştirisi: Hepsi terör örgütlerinin savunucusu
OYNAT 02:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'altılı masa' eleştirisi: Hepsi terör örgütlerinin savunucusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altılı masaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Masadakilerin işi gücü yalan dolan, fitne ve bölücülük. Ortak noktaları; siyasetçilik oynamaktan zevk almaları, kolay oynatılabilen kukla olmaları ve terör örgütlerinin savunucuları olmaları. Hepsi de terör örgütlerini savunuyor. Şu anda ortaklıklarını açıklayamadıkları partinin de terör örgütüyle ilişkileri ortada.' ifadelerini kullandı.

Altılı masanın adayını kim belirleyecek?
OYNAT 00:37
Altılı masanın adayını kim belirleyecek?
CHP'nin başını çektiği altılı ittifak ya da altılı masa İYİ Parti'nin ev sahipliğindeki beşinci toplantıda da Cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Adayın halen açıklanmaması, akıllara CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar' sözlerini getirdi.

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