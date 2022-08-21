Altılı masadan aday değil 'sepet' çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun daveti üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldiği toplantı sona erdi.
Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından liderlerin imzasıyla yayınlanan bildiride, "Cumhuriyetin 2. yüzyılına yaraşır bir Türkiye’yi inşa etmek için bir araya gelen 6 siyasi partinin liderler buluşmasının ilk turunun" bugün tamamlandığı belirtildi.
CUMHURBAŞKANI ADAYI YİNE ÇIKMADI
Toplantıdan Cumhurbaşkanı adayı yine çıkmazken, bildiride konuyla ilgili "Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
LİDERLERE SEPET HEDİYESİ
Öte yandan Karamollaoğlu, liderlere ata tohumlarından elde edilen ürünlerle hazırlanmış birer sepet hediye etti.