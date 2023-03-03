Altılı Masa'dan cumhurbaşkanı adayı olarak çıktığı değerlendirilen Kılıçdaroğlu seçim kampanyası için fotoğraf stüdyosunda

Halk TV'nin aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyası için fotoğraf çektirmeye gitti.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde önceki gün yapıldı. Toplantı sonrası Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi’nin ek binasına geçti. Akşener, burada partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi ve kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı.
'Ortak anlayışa ulaştık'
Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen liderler, seçim gündemiyle dün Saadet Partisi'nde toplanmıştı. Toplantıda, ortak cumhurbaşkanı adaylığında ‘uzlaşıya varıldığı’ duyurulmuştu.
Toplantı sonrası CHP kanadından kutlama mesajları başladı
Ortak adayın Kılıçdaroğlu olduğu yönünde konuşulurken, Halk TV'nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu öğlen saatlerinde Ankara İncek'te bulunan bir stüdyoya giderek seçim kampanyası için fotoğraf çektirdiği görüldü.
Halk TV muhabiri "Kılıçdaroğlu önce fotoğraf çekilecek, ardından Sol Parti yetkilileriyle, sonra TİP'le görüşecek" dedi.