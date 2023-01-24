Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamasına ilişkin CHP'li Özkan tarih verdi: 30 Ocak'tan birkaç gün sonra

"Şimdi bütün hazırlıklar tamamlandı. Yirmi altısında perşembe günü hepsi liderlerin önüne konulacak. Daha doğrusu uzlaşılamaz ya da sorunlu görülen noktalar konusunda liderler uzlaşıyı sağlayacaklar. 30 Ocak'ta uzlaşılan metinler üzerinden hükümet programı açıklanacak. Ondan sonraki birkaç gün içerisinde de zaten aday belirlenmiş olur ya da bir hafta içerisinde. Bir hafta, on gün içerisinde bitmiş olur"