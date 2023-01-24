Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamasına ilişkin CHP'li Özkan tarih verdi: 30 Ocak'tan birkaç gün sonra
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, altılı masanın 30 Ocak'ta açıklayacağı yol haritasından sonra cumhurbaşkanı adayının açıklanacağını belirtti. Karar TV'ye konuşan Özkan, "Şimdi bütün hazırlıklar tamamlandı.Yirmi altısında perşembe günü hepsi liderlerin önüne konulacak. 30 Ocak'ta uzlaşılan metinler üzerinden hükümet programı açıklanacak. Ondan sonraki birkaç gün içerisinde de zaten aday belirlenmiş olur " ifadelerini kullandı.
14:20 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li Tuncay Özkan 30 Ocak'tan birkaç gün sonra adayın açıklanacağını belirtti
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Karar TV'de katıldığı programda 30 Ocak'tan birkaç gün sonra adayın açıkladığını belirtti. Özkan,
"Liderler uzlaşıyı sağlayacaklar"
dedi.
'BİR HAFTA İÇERİSİNDE BİTMİŞ OLACAK'
Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı görüşmelerine ilişkin CHP'li Özkan,
"Şimdi bütün hazırlıklar tamamlandı. Yirmi altısında perşembe günü hepsi liderlerin önüne konulacak. Daha doğrusu uzlaşılamaz ya da sorunlu görülen noktalar konusunda liderler uzlaşıyı sağlayacaklar. 30 Ocak'ta uzlaşılan metinler üzerinden hükümet programı açıklanacak. Ondan sonraki birkaç gün içerisinde de zaten aday belirlenmiş olur ya da bir hafta içerisinde. Bir hafta, on gün içerisinde bitmiş olur"
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