Altınkaya ailesinin yanındayız: Çavuşoğlu Almanya'da çocukları elinden alınan aileye ilişkin konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Dormagen kentinde Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) tarafından çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesinin duruma ilişkin, tüm imkanlarla ailenin yanında olduklarını ve hukuki süreci takip ettiklerini bildirdi. Çavuşoğlu, Almanya’da Gençlik Dairesi tarafından çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesinin duruma ilişkin de tüm imkanlarla ailenin yanında olduklarını ve hukuki süreci de takip ettiklerini belirtti. “Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaaslan aileyle her gün görüşüyor. Bakan Yardımcım, bizler sürekli görüşüyoruz” diyen Çavuşoğlu, aileyi, Almanya’daki tüm yetkililerle de görüştürdüklerini bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, “Psikologlardan ve pedagoglardan da yardım alıyoruz. İki vatandaşımız da gönüllü olarak ailenin avukatlığını üstlendi. O bölgede yaşayan Türk toplumu büyük hassasiyet gösteriyor” diye konuştu.

Almanya’nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Dormagen beldesinde Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) tarafından haksız yere çocukları ellerinden alınan aileler için pazar günü destek gösterisi düzenlenmişti.

AİLELER DAHA DUYARLI OLMALI

Mevlüt Çavuşoğlu

Geçmişte de haklı ya da haksız ailelerinden alınan çocuklar olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, “Fakat bu çocukları özellikle bazı bölgelerde eşcinsel şekilde birlikte yaşayan insanlara aile sıfatı vererek vermeye çalıştılar.” dedi. Çavuşoğlu, geçmişte ortaya koydukları girişimlerle bunların birçoğunu engellediklerini vurgulayarak, “Özellikle Almanya’da yaşayan Türk toplumunu daha duyarlı hale getirmek için çalışmalar yaptık.” diye konuştu. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Berlin’de çocuklar için var olan bir kreşten yer kiralayarak bu tür durumlarda o çocuklarımızı Türklerin ve Müslümanların görev aldığı bir bölümde barındırıyoruz. Aynı şekilde aile danışmanlığı da veriyoruz”