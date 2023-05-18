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Altun'dan Almanya'daki Türk gazetecilerin gözaltılarına sessiz kalınmasına tepki: Kesinlikle kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'in Alman polisince gözaltına alınan iki Türk gazeteci hakkında TRT World Washington muhabirinin sorusunu yanıtsız bırakmasına tepki gösterdi. Altun, Almanya'da kanuni bir biçimde gazetecilik faaliyetlerinde bulunan Türk basın mensuplarını hedef alan çirkin operasyon kadar yapılanlara sessiz kalmanın da kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti.

13:21 . 18/05/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da Türk gazetecilere yönelik gözaltılara tepki göstererek "Bozacının şahidi şıracı. Almanya'da kanuni bir biçimde gazetecilik faaliyetlerinde bulunan Türk basın mensuplarını hedef alan çirkin operasyon kadar yapılanlara sessiz kalmak da kesinlikle kabul edilemez." dedi. Altun, yüzlerce yabancı basın mensubunun özgürce çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye'ye her fırsatta ders vermeye kalkanların, bugün sözde değerlerinin gerçek yüzünü açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Altun, şunları kaydetti:

"Basın mensuplarımızı sindirmek için yapılan bu operasyonu, yabancı büyükelçilere 'Batı'nın sözünden çıkmayacak bir Türkiye' sözü verenlerin 14 Mayıs'ta kazanabileceğini zannederek bu operasyonu planladığını çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye'nin artık kendi çıkarlarını koruyan, vatandaşına yapılan yanlışın hesabını mutlaka soran, büyük bir devlet olduğunu seve seve hazmedeceksiniz."

Patel'in yanıtı
Türk gazetecinin, AB üyesi ve NATO müttefiki Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alındığını hatırlatılarak, "Bu, gazetecileri sindirme ve kötü davranma değil mi, ne dersiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Patel, davanın detaylarını bilmediğini belirterek, konu hakkında yorum yapmayı reddetmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel

Gazetecinin, "Konu basın özgürlüğü olunca çoğu davanın detayını bilmiyorsunuz" ifadesini kullanması üzerine Patel, "Sorunuzdaki varsayımı reddediyorum. Spesifik bilgi olmadan davalar hakkında konuşmuyoruz. Sizi Alman kolluk kuvvetlerine yönlendiriyorum. Genel olarak bakınca basın özgürlüğü hakkında hepimiz çok açık konuştuk ama başka söyleyeceğim bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.



#Fahrettin Altun
#ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
#Daily Sabah
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