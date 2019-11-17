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İZMİR

Amacı para kazanmak değil: Türkçe öğrenmek için pazarcılık yapıyor

İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan İsviçreli emekli öğretmen Ursula C., Türkçe’yi öğrenebilmek için pazarda meyve, sebze satıyor. Ursula C., “Türkçe öğrenmek için pazar çok güzel bir yer. Aynı zamanda insanlarla görüşmek, güzel ilişkiler kurmak için Türk kültürünü öğreniyorum, gelenekleri görüyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ursula C., pazar yerinde tezgahının başında.
Ursula C., pazar yerinde tezgahının başında.

İsviçre’de öğretmenlik yapan, emekli olunca beyin cerrahı Türk eşiyle beraber İzmir Urla’ya yerleşen 54 yaşındaki Ursula C., Türkçe öğrenmeye çalışıyor.

Türkçe konuşabilmek çeşitli kurslara giden ancak bunun yetersiz kaldığını fark edince pazarda alışveriş yaparken tanışıp arkadaş olduğu çiftçi Sevcan Duyuk’a pazarda yardım etmeye başlayan İsviçreli kadın, haftada bir kurulan Urla Üretici Pazarı’nda tezgah açıyor.

Ursula C., bölge halkı tarafında çok sevilen bir pazarcı haline gelmiş.

Türkçe öğrenmek için pazarda tezgah açıyor

Ursula C., “Arkadaşıma burada yardım ediyorum. Türkçe öğrenmek istiyorum. Sevcan’la kadın pazarında tanıştım, sonra arkadaş olduk. Türkçe öğrenmek için yardım ediyorum. Çok güzel geçiyor günlerimiz. İnsanlarla konuşmalarım ilişkilerim daha iyi oldu. 2 seneden beri buradayım. Eşimle evde Almanca konuşuyoruz. Burada ise Türklerin içinde Türkçe konuşuyorum” diye konuştu.

Ursula C., pazar yerinde tezgahının başında.

Urla’yı çok sevdiğini, evinin bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyvelerle ilgilendiğini belirten Ursula C. pazar dilini öğrendiğini belirterek, “Öğrendiğim kelimeler; buyurun, ne istiyorsunuz, kaç kilo istiyorsunuz, teşekkür ederim, iyi günler, gibi kelimeler" ifadelerini kullandı.

Benden fazla çevresi var

Ursula’nın önce müşterisi, şimdi arkadaşı olduğunu, onları görenlerin durumu ilginç bulduğunu belirten çiftçi Sevcan Duyuk, “Ürettiğimiz sebzeleri getiriyoruz. Onları satmaya çalışıyoruz. Aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Ursula Hanım’ı çok seviyorum. Önce müşterimdi, şimdi arkadaşız. Bize yardımcı oluyor. Türkçeyi öğrenmek için izin istedi ve yanıma geldi. Ben de severek kabul ettim. Birlikte devam ediyoruz. Görenler ilginç buluyor, dikkat çekiyor. Ursula Hanım’ı hem Türkçeyi öğrenmeye çalıştığı için hem çalıştığı için takdir ediyorlar. O burada çok seviliyor, benden fazla çevresi olmaya başladı" dedi.

Ursula C., pazar yerinde tezgahını kurarken
  • Pazara alışveriş yapmak için gelen mahalle esnafı Ahmet Çınar da, "Ursula başka yerden gelmiş. Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Biz de alışveriş yapıyoruz, konuşuyoruz" yorumunda bulundu.

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