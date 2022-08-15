Amerikan Medyasından Bayraktar'a övgü

"Ukrayna'nın Rusya işgaline karşı savunması sırasında kullandığı insansız hava araçlarını tedarik eden Türk insansız hava aracı üreticisi, artan talebin ardından ülkede yeni bir fabrika kurmayı planlıyor." diye yazdı

Türk savunma firması Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, Ukrayna'nın Come Back Alive vakfı'na verdiği röportajda, şirketin şu anda Bayraktar TB2 İHA'larının ayda yirmi tane üretmek için üretim kapasitesine sahip olduğunu, ancak bunu Ukrayna'da yeni bir tesisle yükseltmek istediğini söyledi.

"Ukrayna'yı stratejik ortağımız olarak görüyoruz." Diyen Bayraktar, şirketin Ukrayna fabrikasını inşa etmeye çoktan başladığını da sözlerine ekledi.

Bayraktar, Come Back Alive vakfı'na verdiği demeçte, şirketin iha'larına olan talebin artmasının "yaklaşık 3 yıldır rezerve edildiği" anlamına geldiğini söyledi."

REKLAM

"Bu sistemler sahada kendilerini kanıtladıkça, daha fazla ülke onlarla ilgileniyor"

Özellikle ünlü Bayraktar TB2 uçakları, savaşın başlarında çok sayıda Rus aracını imha etmek için kullanıldıktan sonra Ukrayna'da efsaneleşti. Popülerlikleri viral bir halk şarkısına bile ilham verdi.

Bayraktar Tb2, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunma konusundaki ilk günlerinde çok önemli bir rol üstlendi ve işgalci Rus tanklarını ve zırhlı araçlarını imha etmekle görevlendirildi.

Baykar, vakfa yaptığı açıklamada, Ukrayna fabrikasının bu dronları diğer modelleriyle birlikte

(Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızılelma) üreteceğini de ekledi.

Haziran ayında şirket, 20 milyon dolarlık kitle fonlaması parasını geri çevirerek Ukrayna'ya üç adet Bayraktar TB2 uçağı bağışladı. Şirket, Twitter'da paylaştığı bir bildiride fonların "Ukrayna'nın mücadele eden halkına" yönlendirilmesini istedi.