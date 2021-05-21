Gündem Anadolu Ajansından kamuoyuna açıklama Musab Turanın iş akdi feshedildi
ANKARA

Anadolu Ajansı'ndan kamuoyuna açıklama: Musab Turan’ın iş akdi feshedildi

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünce, bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran muhabir Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Anadolu Ajansından kamuoyuna açıklama: Musab Turan’ın iş akdi feshedildi
Musab Turan isimli Anadolu Ajansı muhabiri basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan ifadeler kullandı.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın iş akdi feshedilmiştir.

İş sözleşmesini ihlal etti

Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbaratı, kaynağı ne olursa olsun Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar." ilkesini çiğnemiştir.

Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı’nın iş sözleşmesindeki "Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar." maddesini de ihlal etmiştir.

O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı
GÜNDEM
O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı

Cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunuldu


  • Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunulmuştur.
  • Ayrıca "Gri Pasaport" ve "Basın Kartı"nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır."
Abone Ol Google News
FETÖ bağlantılı!

FETÖ bağlantılı!

Bakanlara soru provokasyonu yaptı.
Ortadoğuda yeni denge

Ortadoğu'da yeni denge

​Filistin füzeleri İsrail'i caydırdı.
Nişantaşında sağlıklı ev konsepti

Nişantaşı'nda sağlıklı ev konsepti

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda
Çiftçilere müjde

Çiftçilere müjde

​Bakan açıkladı: Bugün ödemeleri aktarmaya başlayacağız.
Hafta sonu <br>kısıtlaması başladı

Hafta sonu
kısıtlaması başladı

Nereler açık, kimler kısıtlamadan muaf?

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

Aşıda yüzde <br>100 artış!

Aşıda yüzde
100 artış!

​Tam kapanma sonrası vatandaş aşı merkezlerine koştu.
Tablo stabil

Tablo stabil

​Türkiye'nin 21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Sağlık Zirvesi'ne mesaj.

'Fatih Terim' <br>kararını açıkladı

'Fatih Terim'
kararını açıkladı

Mustafa Cengiz 'ayrılık' kararını duyurdu.

Ayvacık birbirine geçti

Ayvacık birbirine geçti

Sağanak ve fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi.

Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz iki yüzlü tutumu devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.