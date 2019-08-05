Anadolu Alimler Birliği: İftiralara karşı her türlü hukuki adımlar atılacak

Anadolu Âlimler Birliği, geçtiğimiz günlerde düzenlenen İkinci Genel İstişare Toplantısı'nda alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı.

Bazı medya organlarında çıkan asılsız haberlerin yapıldığının altı çizilerek, "Yalan ve iftira ile fitne çıkarmaya çalışan ve ülkenin huzurunu kaçırmaya çalışan bu sinsi aklın ortaya çıkarılması ve hak ettiği cezayı alması için gerekli her türlü hukuki adım atılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Alimler Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Üniversite ve medrese kavgasına karşı çıktığımız için şirret çevreler tarafından hedef haline getirildik!

Ülke olarak milli birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bir süreçte ülke ve milletin varlığından daha çok kendi varlıklarının ve nefislerinin varlığını hedef edinmiş olanlar; Anadolu Alimler Birliği’nin kardeşlik, birlik ve beraberlik çağrımızdan ve ilmiye üzerinden ülke insanının fitneye düşürülmemesi için attığımız son derece hayati öneme ve muhtevaya haiz adımımızdan belli ki çok rahatsız olmuşlar.

Toplantımızda çok önemli konular konuşuldu. Hepsini de şeffaf bir şekilde yayımladık. Hulasa olarak dedik ki; 'ülke olarak zor süreçten geçiyoruz karanlık ellerin ilahiyat ve medrese; diyanet ve cemaat gibi resmi ve tüzel yapıları karşı karşıya getirerek cemiyette ayrışmayı ve kavgayı beslemelerine ve hedefledikleri sosyal felaketlere müsaade edilmemeli.'

Bu çağrımızdan ancak ve ancak bu ülke insanının huzurunu istemeyenler rahatsız olabilir.

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Halkın kaynaşması için gayret etmekten ve kurumlar üzerinden kavgaya müsaade etmemekten daha tabi ne olabilir?!

Burada şunu sormak gerekiyor; “O zaman birileri İLİTAM vb. meseleleri kullanarak ve haber yaparak kaos mu çıkarmak istemektedir?” veya “İLİTAM ürerinden akademi ile medrese kavgasını hedefledikleri menfur netice akamete uğradığı için mi feryat etmektedirler?”

İlahiyatlarımızı savunmuş edasına bürünerek komedi haberi gibi ortaya çıkan bu haber, büyük bir garabeti hedefleyenlerin derdinin İLİTAM’ın iyileştirilmesi ve hakikaten içeriğinin düzeltilmesi gereken noktaları olmayıp kasıtlarının ülkenin ilim adamlarını karşı karşıya getirerek kavga ve niza çıkarmak olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Ülkemizde, siyaset üzerinden ülke ve millet derdi çeken insanları 10 parçaya bölüp karşı karşıya getirmek isteyen aynı akıl; şimdi de ilmiye üzerinden ülke insanının birbiri ile fiilen nizaya ve kavgaya tutuşmasını istemektedir. Çünkü; onlara göre ilmiye üzerinden oluşturulacak gerginlik ile de halkın hassasiyet damarlarını kullanarak hedefledikleri menfi neticeye daha çabuk ulaşacaklardır.

Biz bu kavganın her zaman karşısında olduk, olmaya da var gücümüzle devam edeceğiz.

Bunun en kestirme yolu ise senelerdir dar alanlarda devam ettirilmeye çalışılan medrese, ilahiyat kavgasına cemaat ve diyanet mensuplarını da dahil ederek daha bariz ve genelleştirme ile toplumu birbiri ile karşı karşıya getirmek hedeflenmektedir.

Bu gerçeği görmemek mümkün değil.

İşte bu tehlikeyi gören ANADOLU ALİMLER BİRLİĞİ, kurulduğu gönden beri ilahiyat, diyanet, kadim tedrisat halkaları, irfan ve ahlak eğitimi icra eden cemaatlerin kendilerini bir başkasının alternatifi görmeyip; ülke insanının kardeşliğine, birliğine ve ilmi ve irfani birikimine hizmet etmeleri gerektiğini vurgulamıştır.

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Bu çağrıdan neden rahatsız oldunuz?

Anadolu Alimler Birliği şayet toplantısından fitneyi ve kavgayı körükleyen ve cepheleştiren cümleler çıksaydı birçok kişi bundan nemalanarak hedeflerine daha rahat ulaşacaklardı.

Ama biz sağduyudan ve kardeşlikten yana olmayı imanımız gereği prensip edinmişiz.

İcra ettiğimiz toplantıdan ve ilmiye başta olmak üzere halkımıza yaptığımız bu tavsiyelerden, ancak bu ülke insanının huzurundan yana olmayanlar rahatsız olurlar.

Ülkesini, vatanını ve milletin varlığını önemseyen tüm kardeşlerimizi, oluşturulmak istenen fitnelere karşı uyaran, kardeşliğe ve birliğe davet eden tavsiyelerimizi okumaya özellikle davet ediyoruz.

İrfan ve basiret ehli halkımız, bu fitnenin arkasında hangi karanlık maksatların olduğunu görmektedir.

Alınan kararlar ile zerre alakası olmayıp öne sürdükleri iftiralara, yalanlara ve haber başlığına dikkatle bakılmasını ve hedeflenen büyük fitneye karşı bizlerin Anadolu Alimler Birliği olarak zamanında ne derece basiretli bir toplantı icra ettiğimizi ve kararlar aldığımızı göreceklerdir. Oluşturulmak büyük bir fitneye engel olduğumuz gayet açık görülmektedir.

Tavşan kaç tazı tut mantığı ile ilahiyat ve medrese kavgası çıkarmak isteyerek şaz örnekler üzerinden kurumları karşı karşıya getiren su-i kasıt, halkımızın basireti ve oyunu fark eden akademisyen ve ilmiye mensubu kardeşlerimizce her daim başarısız olmuştur.

Akademisyenlerimizden, alimlerimizden, STK’larımızdan ve cemaat mensubu kardeşlerimizden bir kez daha istirhamımızdır ki; sık sık hatırlattığımız birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin yıpratılmasına karşı basiretli olunup ilahiyat, medrese, cemaat ve diyanet üzerinden oluşturulmak istenen fitneye geçit verilmemesidir.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu