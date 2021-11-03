Anadolu ihtilali 19 yaşında

Siyaset sahnesine 2001’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde giren AK Parti, iktidardaki 19’uncu yılını doldurdu.

Takvimler 3 Kasım 2002’yi gösterdiğinde ekonomik krizler ve çalkantılarla uğraşan Türkiye genel seçimlere gidiyordu. Erdoğan liderliğindeki AK Parti, siyaset arenasına katılalı daha 1 yıl gibi bir süre olmuşken Türk siyasetine damga vuran bir başarı yakaladı. Girdiği ilk seçimde yüzde 38.28 oy onarıyla iktidara gelen AK Parti, o tarihten günümüze girdiği 14 sandık yarışından galibiyetle ayrıldı ve bu süreçte 4 başbakan, 8 meclis başkanı, 2 cumhurbaşkanı çıkardı.

YETKİ CUMHURDA

Erdoğan’ın, 8 Mart 2003’te Siirt’te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilmesinin ardından Abdullah Gül başkanlığındaki hükümet istifa etti ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükümeti kurma görevini Erdoğan’a verdi. Erdoğan, 15 Mart 2003’te Türkiye’nin 59’uncu, AK Parti’nin 2. hükümetini kurarak 2014 yılına kadar sürdüreceği başbakanlık görevini üstlendi. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin önünün açıldığı 21 Ekim 2007’deki halk oylamasının ardından 10 Ağustos 2014’te yapılan seçimde oyların yaklaşık yüzde 52’sini alan Erdoğan, Türkiye’nin 12. ve halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

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YENİ SİSTEMLE DEVAM

Türkiye, 16 Nisan 2017’de yapılan ve tarihi olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. Halk, referandum sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesine karar verdi.

AK Parti, 19 yıllık iktidarında milli iradeye kasteden birçok saldırının hedefi oldu. AK Parti, yaşanan tüm bu sıkıntılara rağmen vesayeti bitirecek devrim niteliğinde adımlar atıldı.