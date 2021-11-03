Gündem Anadolu ihtilali 19 yaşında
ANKARA

Anadolu ihtilali 19 yaşında

1950’nin ardından Anadolu’yu AK Parti ile ikinci kez iktidara taşıyan 3 Kasım 2002 seçimleri Türkiye’nin demokratik değişiminin miladı oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu ihtilali 19 yaşında
Arşiv

Siyaset sahnesine 2001’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde giren AK Parti, iktidardaki 19’uncu yılını doldurdu.

Takvimler 3 Kasım 2002’yi gösterdiğinde ekonomik krizler ve çalkantılarla uğraşan Türkiye genel seçimlere gidiyordu. Erdoğan liderliğindeki AK Parti, siyaset arenasına katılalı daha 1 yıl gibi bir süre olmuşken Türk siyasetine damga vuran bir başarı yakaladı. Girdiği ilk seçimde yüzde 38.28 oy onarıyla iktidara gelen AK Parti, o tarihten günümüze girdiği 14 sandık yarışından galibiyetle ayrıldı ve bu süreçte 4 başbakan, 8 meclis başkanı, 2 cumhurbaşkanı çıkardı.

YETKİ CUMHURDA

Erdoğan’ın, 8 Mart 2003’te Siirt’te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilmesinin ardından Abdullah Gül başkanlığındaki hükümet istifa etti ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükümeti kurma görevini Erdoğan’a verdi. Erdoğan, 15 Mart 2003’te Türkiye’nin 59’uncu, AK Parti’nin 2. hükümetini kurarak 2014 yılına kadar sürdüreceği başbakanlık görevini üstlendi. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin önünün açıldığı 21 Ekim 2007’deki halk oylamasının ardından 10 Ağustos 2014’te yapılan seçimde oyların yaklaşık yüzde 52’sini alan Erdoğan, Türkiye’nin 12. ve halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

YENİ SİSTEMLE DEVAM

Türkiye, 16 Nisan 2017’de yapılan ve tarihi olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. Halk, referandum sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesine karar verdi.

AK Parti, 19 yıllık iktidarında milli iradeye kasteden birçok saldırının hedefi oldu. AK Parti, yaşanan tüm bu sıkıntılara rağmen vesayeti bitirecek devrim niteliğinde adımlar atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım mesajı: Millete hizmette 16 yıl
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım mesajı: Millete hizmette 16 yıl
Kirada zamoranı belli oldu

Kirada zam
oranı belli oldu

Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak.
Tik-tok uğruna canlarını hiçe saydılar

Tik-tok uğruna
canlarını hiçe saydılar

​Çatıdaki çocuklar yürekleri ağza getirdi.
Getirisi yüksek

Getirisi yüksek

Buğdaydan 30 kat daha fazla kazandırıyor.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Ekim ayında yüzde 2,39 artış yaşandı.

​Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, kendini savunmak isterken açığa düştü.

​CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi.

​BM'nin Bosna temsilcisinden korkutan uyarı.

​Adana'da tefeci operasyonu: 18 kişi gözaltında

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.