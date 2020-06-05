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SİVAS

Anadolu'nun en büyük 'Millet Bahçesi' bugün açılıyor

Anadolu'nun en büyük 'Millet Bahçesi' bugün açılıyor

Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Anadolu'nun en büyüğü olarak nitelendirilen Millet Bahçesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında bugün hizmete açılacak.

Haber Merkezi DHA
Sivas'ta eski stadyum alanına Millet Bahçesi yapıldı.
Sivas'ta eski stadyum alanına Millet Bahçesi yapıldı.

Sivas Belediyesi'nce eski stadyum yerine Millet Bahçesi inşa edildi. 53 bin metrekare alana inşa edilen ve Anadolu'nun en büyük millet bahçesi olan Sivas Millet Bahçe'sinde toplam 36 çeşit 1029 ağaç, 252 oturma grubu, 15 piknik masası, 9 çocuk oyun alanı, 23 spor ve egzersiz aleti, 68 araç otoparkı, 812 metre koşu ve yürüyüş parkuru, 770 metre bisiklet yolu ve millet kıraathanesi gibi sosyal donatılar yer alıyor.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesinin açılışını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 'Video Konferans' yönetimiyle yapacaklarını açıkladı. Yapımı tamamlanan Millet Bahçesi'nde açılış öncesi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA
Sivas'ta inşa edilen Millet Bahçesi Anadolu'nun en büyüğü olarak nitelendiriliyor.

'ŞEHRE DEĞER KATACAK'

  • Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas Millet Bahçesi insanların nefes aldığı güzel anılar biriktireceği alanlardan biri olmuş. Cumhurbaşkanımızın başlattığı Millet Bahçesi projelerinin ilklerindendir burası, buraya bir başlangıçta bir ortasında bir de bitiminde geldik. Kullanılan ağaçların cinsi, niteliği, ebatlarına baktığımızda sanki 10 yıllık bir park görüntüsü var şehre değer katacak. Pandemi sürecinde gördük ki; insanlar nefes alacağı, yürüyüş yapacağı yerler istiyorlar. Bu süreçte bu alanda çok anlamlı oldu" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Şehir merkezinde milletimizin nefes alacağı bir proje Millet Bahçesi, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapım aşamasından itibaren sürekli alanı ziyaret ederek hem çalışan arkadaşlarımıza destek olduk hem de işin fikri takibi noktasında çalışmaları yerinde görmüş olduk" diye konuştu.

DHA
Millet Bahçesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında bugün hizmete açılacak.

Eski Numune Hastanesi yerine yapılacak olan yeni Millet Bahçesi'nin de müjdesini veren Başkan Bilgin, "Eski Numune Hastanesi bölgesine yapılacak olan Millet Bahçesi'nin de ihalesi yapıldı. Proje aşamasına projeye müdahil olarak şehrin ihtiyaçları doğrultusunda burada eksik gördüğümüz hususları giderecek şekilde projeye müdahiliz. Orası da tamamlandığında şehrimizin iki farklı bölgesinde şehre nefes aldıracak ortamlar oluşacak" dedi.

Caddebostan'da sosyal mesafe için çizilen çemberler silinmeye başladı
FOTOĞRAF 13
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1 Haziran gününden itibaren kontrollü normal hayata geçildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır yasak olan sahiller vatandaşlara açıldı.
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Pazartesi'den bu yana yoğunluğun gözlendiği Caddebostan'da bugün öğleden sonra çok sayıda vatandaş çimlere oturarak denizi seyretti. Bazı vatandaşlar sahil yolunda yürüyüş yaptı.
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Kontrollü normal hayatın başlangıcı öncesi, sosyal mesafenin korunması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çizilen çemberlerin büyük ölçüde silindiği görüldü. Çoğu silinen çemberlerden birkaç tane kaldı.
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Caddebostan'a gelen vatandaşlar ise çemberler silinince sosyal mesafelerini kendileri belirledi. Vatandaşlar gruplar arasındaki mesafeye dikkat ederek oturuyor.
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ÇEMBERLER SİLİNMİŞ HERHALDE, BİR BUÇUK İKİ METRE ARALIK BIRAKIYORUZ Arkadaşıyla birlikte Caddebostan sahiline gelen Ersin Gezer İki aydır evde oturuyor ve dışarı çıkmıyorduk. Yasaklar da bitince gelip hava alalım dedik. Bayadır gelmiyorduk özlemişiz. Çemberler silinmiş herhalde. Bir buçuk, iki metre aralık bırakmaya çalışıyoruz. Sosyal mesafeye mutlaka dikkat ediyoruz şeklinde konuştu.
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BEN KİMSENİN ÇEMBERLERE UYDUĞUNU GÖRMEDİM Lara Gölge, İki aydır karantinadayız. Ben ayrıca sınav sürecindeyim. Evde kalmak beni çok yordu. Bayadır sahile gelmek istiyordum. İleride çemberler duruyor ama burada çember yok. Ben kimsenin çemberlere uyduğunu görmedim. İnsanlar çok bilinçsizce davranıyor. Herkes tamamen normalleştiğini düşünüyor. Herkesin tedbirli ve bilinçli davranması gerekiyor diye konuştu.
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Caddebostan'da sosyal mesafe için çizilen çemberler silinmeye başladı
Title
Caddebostan'da sosyal mesafe için çizilen çemberler silinmeye başladı
Title
Caddebostan'da sosyal mesafe için çizilen çemberler silinmeye başladı
Title
Caddebostan'da sosyal mesafe için çizilen çemberler silinmeye başladı
Title
Caddebostan'da sosyal mesafe için çizilen çemberler silinmeye başladı
Title
Caddebostan'da sosyal mesafe için çizilen çemberler silinmeye başladı
Title
Caddebostan'da sosyal mesafe için çizilen çemberler silinmeye başladı
Caddebostan'da sosyal mesafe için çizilen çemberler silinmeye başladı
Kontrollü normal hayatın başlamasıyla birlikte vatandaşlar Caddebostan'a akın ediyor. Birkaç gün önce sosyal mesafenin korunması amacıyla sahildeki çimlere çizilen çemberlerin ise büyük ölçüde silindiği görüldü.


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