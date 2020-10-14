Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Anayasa Mahkemesi Paylaşım, Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz
ANKARA

Anayasa Mahkemesi: Paylaşım, Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz

Anayasa Mahkemesi: Paylaşım, Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, "Herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi, anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır" denildi.

Haber Merkezi AA
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz." ifadesi kullanıldı.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00'te toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı
GÜNDEM
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı

Açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama: Üzgünüm
GÜNDEM
Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama: Üzgünüm

CHP'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımı: Yaktığın 'ışık' hiç sönmeyecek
GÜNDEM
CHP'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımı: Yaktığın 'ışık' hiç sönmeyecek

Abone Ol Google News
İsmail Demir müjdeli haberi verdi

İsmail Demir müjdeli haberi verdi

​İlk prototip ZMA'nın modernizasyonu tamamlandı.
Antikor testlerinde Çin malı yanıltıyor

Antikor testlerinde Çin malı yanıltıyor

Grip ve zatürre vakalarını da koronavirüs olarak tanımlıyor.
İBB, deprem toplanma alanları ve parkları satışa çıkardı: Hani her şey çok güzel olacaktı

​Anayasa Mahkemesi'nden son dakika 'Işıklar yanıyor' paylaşımı.

Türkiye'ye<br>geri dönüyor

Türkiye'ye
geri dönüyor

Ofis açıp vergi ödemeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talihsiz açıklama, keşke yapmamış olsaydı. Bir üyeye böyle bir şey düşmezdi. Bir üyenin adeta siyasete soyunması" dedi. Erdoğan, 'erken seçim' konusunda da, "Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023" açıklamasında bulundu.
İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı: Tam 108 yaşındalar
Gündem

İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı: Tam 108 yaşındalar

Osmanlı'nın son döneminde imam ve hatip yetiştirmek amacıyla kurulan imam hatip okullarının 108. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen programla kutlandı. ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, "Türkiye’nin din adamına ihtiyaç duyacağı bir dönemde Celaleddin Ökten hocamız önderliğinde kurulan imam hatipler, 2020 yılına gelindiğinde büyük gelişmeler kat etmiş durumda. İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı olarak eğitim camiasında bir marka olarak serüvenine devam etmektedir" dedi.
Samsun'da darp edilen sağlık çalışanı isyan etti: İnsanların stres topu olmaktan yorulduk
Gündem

Samsun'da darp edilen sağlık çalışanı isyan etti: İnsanların stres topu olmaktan yorulduk

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor.

Son olarak Samsun'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 32 yaşındaki hasta bakıcı Murat Altun, 7 dakika boyunca darbedildiğini anlatarak, “Sağlık personeli olarak artık insanların stres topu olmaktan yorulduk” diyerek yaşananlara isyan etti. Öte yandan Altun'u darbeden iki hasta yakını, gözaltına alınıp, ifadelerini verdikten sonra serbest bırakıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.